ПОБЕДЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ И СПАРТАКА у четвртфиналу Купа Србије за одбојкаше

04.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Црвена звезда и Спартак из Суботице забележили су победе у првим утакмицама четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкаша.

Црвена звезда је у Пожаревцу победила Млади радник са 3:2 (25:23, 22:25, 19:25, 25:22, 16:14), док је Спартак у Суботици савладао Дубочицу из Лесковца са 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

Сутра (среда, 5. новембар) ће играти Партизан и Војводина од 20.00 часова.

Друге утакмице ће се одиграти у среду, 26. новембра.

Утакмица ВГСК – Раднички доо ће накнадно бити одиграна због учешћа Крагујевчана у квалификацијама за Лигу шампиона 2026.

куп србије куп србије у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
