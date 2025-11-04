ПОБЕДЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ И СПАРТАКА у четвртфиналу Купа Србије за одбојкаше
04.11.2025. 23:22 23:24
Црвена звезда и Спартак из Суботице забележили су победе у првим утакмицама четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкаша.
Црвена звезда је у Пожаревцу победила Млади радник са 3:2 (25:23, 22:25, 19:25, 25:22, 16:14), док је Спартак у Суботици савладао Дубочицу из Лесковца са 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
Сутра (среда, 5. новембар) ће играти Партизан и Војводина од 20.00 часова.
Друге утакмице ће се одиграти у среду, 26. новембра.
Утакмица ВГСК – Раднички доо ће накнадно бити одиграна због учешћа Крагујевчана у квалификацијама за Лигу шампиона 2026.