ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТАБИЛОМ: "Био сам под притиском, чак и више него раније"
Српски тенисер Новак Ђоковић изнео је утиске после пласмана у четвртфинале турнира у Атини.
Новак је савладао Алехандра Табила први пут у каријери (7:6, 6:1).
"Сагапо", рекао је Ђоковић и потом наставио:
"Још увек учим Грчки и желео бих да вас све поздравим. Овде се осећам као код куће, сјајно је играти у Атини. када сам пре неколико месеци дошао овде са породицом били смо веома узбуђени. Волимо Грчку, сви Срби воле Грчку. Историјски, културолошки, религиозно, дубоко смо повезани. Чудесно је проживети све ово и доживети гостољубивост и љубазност по којој су Грци познати. Због свега што сам направио у тенису, људи су још љубазнији према мени и зато сам добио овакав дочек и ушли су ми у срце."
У четвртфиналу га очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија. Шта ако совоји турнир?
"Сачекајмо, тек смо почели... Идемо корак по корак. Заиста сам одушевљен мечом вечерас, два пута сам губио од Табила и ове и прошле године, био сам можда под притиском. Чак и више него раније. И покушао сам да покупим енергију са трибина и хвала вам на томе. Сагапо", закључио је Ђоковић.