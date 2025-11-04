clear sky
8°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТАБИЛОМ: "Био сам под притиском, чак и више него раније"

04.11.2025. 20:37 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
djokovic1
Фото: Printscreen/youtube/ House of Highlights

Српски тенисер Новак Ђоковић изнео је утиске после пласмана у четвртфинале турнира у Атини.

Новак је савладао Алехандра Табила први пут у каријери (7:6, 6:1).

"Сагапо", рекао је Ђоковић и потом наставио:

 "Још увек учим Грчки и желео бих да вас све поздравим. Овде се осећам као код куће, сјајно је играти у Атини. када сам пре неколико месеци дошао овде са породицом били смо веома узбуђени. Волимо Грчку, сви Срби воле Грчку. Историјски, културолошки, религиозно, дубоко смо повезани. Чудесно је проживети све ово и доживети гостољубивост и љубазност по којој су Грци познати. Због свега што сам направио у тенису, људи су још љубазнији према мени и зато сам добио овакав дочек и ушли су ми у срце."

 У четвртфиналу га очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија. Шта ако совоји турнир?

 "Сачекајмо, тек смо почели... Идемо корак по корак. Заиста сам одушевљен мечом вечерас, два пута сам губио од Табила и ове и прошле године, био сам можда под притиском. Чак и више него раније. И покушао сам да покупим енергију са трибина и хвала вам на томе. Сагапо", закључио је Ђоковић.

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери
djokovic

ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери

04.11.2025. 20:27 20:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај