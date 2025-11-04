ЛИГА ШАМПИОНА: Арсенал декласирао Славију у Прагу, Наполи и Ајнтрахт ремизирали

Арсенал и даље има максималан учинак, има 12 бодова после четири одиграна кола. Наполи и Ајнтрахт имају по четири бода, Славија има два.

Имао је Арсенал почетних проблема у Прагу. Деловале су Тобждије безопасно, изненадио их је пресинг Славије, која је стајала изузетно високо. Претила је домаћа екипа у пар наврата, али су гости искористили поклон који им је стигао средином првог дела. Провод је играо руком у казненом простору и досуђен је пенал за екипу из Лондона. Сака је преузео одговорност и довео Арсенал у вођство. Тобџије су малтене решиле сусрет одмах по изласку из свлачионице. Лоше се поставила одбрана Славије, Тросар је убацио лопту, а усамљени Мерино, који је играо као шпиц, рутински погодио мрежу. Тачку на тријумф ставио је Шпанац у 68. минуту. Голман Марковић је катастрофално проценио лет после центаршута Рајса, а Мерино је инстиктивно одреаговао и дошао до другог гола. Резултат се није мењао до краја меча. Треба напоменути да је Арсенал исписао историју, пошто је Артета увео 15-годишњег Макса Даумана, који је постао најмлађи играч у историји Лиге шампиона.

Голови су се очекивали у Напуљу, где су се састали Наполи и Ајнтрахт, али су мреже мировале. Била је домаћа екипа под императивом победе на овом мечу, после не баш сјајног старта, али није успела да пробије бедем гостију из Немачке. У првом полувремену је најагилнији био Ељиф Елмас, који је правио проблеме одбрани Ајнтрахта, а после сјајног соло продора је Цетерер одбранио његов покушај. Ипак, није после тога наставио Наполи да додатно притиска госте, који су се ослободили и много лакше контролисали акције противника. Није био конкретан домаћи тим ни у другом полувремену, практично све до 68. минута, када је Кох у последњем моменту блокирао Мектоминеја у казненом простору. Ту анемичност је Ајнтрахт умало казнио пар минута касније. Лоше су очистили опасност дефанзивци Наполија, лопта је стигла до Кнауфа, али је Вања Милинковић-Савић сјајном интервенцијом сачувао своју мрежу. Најбољу прилику су изабраници Антонија Контеа пропустили у финишу меча. Ангиса је пробио после добре транзиције по десном боку, оставио одличну повратну лопту, налетео је Мектоминеј, али је његов ударац завршио далеко изнад пречке. Припретио је Наполи и у надокнади времена, међутим, Цетерер је са две одличне интервенције сачувао реми Ајнтрахта.

Лига шампиона, 4. коло: Славија Праг - Арсенал 0:3, Наполи - Ајнтрахт Франкфурт 0:0. Вечерас: Ливерпул - Реал, Пари Сен Жермен- Бајерн, Јувентус - Спортинг, Тотенхем - Копенхаген, Олимпијакос - ПСВ, Атлетико Мадрид - Унион Сен Жил, Боде/Глимт - Монако. Сутра: Пафос - Виљареал, Карабах - Челси, Ајакс - Галатасарај, Бенфика - Бајер Леверкузен, Манчестер Сити - Борусија Дортмунд, Бриж - Барселона, Интер - Каират, Олимпик Марсеј - Аталанта, Њукасл - Атлетик Билбао.