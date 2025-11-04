У НОВОМ САДУ, ВЕТЕРНИКУ И ФУТОГУ „Чистоћа” уклонила више депонија
Током октобра радници Службе за сакупљање и транспорт отпада ЈКП „Чистоћа” Нови Сад уклонили су велике дивље депоније.
Како кажу у овом јавно комуналном предузећу, уклањане су депоније на више локација у Новом Саду. Једна у Адицама, на углу Нишке и Ветерничке улице, у Ветернику и у Футогу.
- Уклањање је на свим местима трајало више дана, а у Футогу је настављено уклањање отпада са велике дивље депоније, које је започето током септембра. Користећи тешку механизацију, радници Службе за сакупљање и транспорт отпада су одстранили затечени отпад са наведених локација – саопштила је „Чистоћа”.
Током октобра, радници Службе сакупљање и транспорт отпада су уклонили велики број малих дивљих депонија на територији града Новог Сада. Њихово склањање је било свакодневно у три смене и оно представља део редовних радних активности радника Службе за сакупљање и транспорт отпада.