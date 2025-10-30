НЕСУЂЕНА ЦРНОГОРСКА НЕВЕСТА Милица Стојадиновић Српкиња освајала срца пером и вером

Вук Стефановић Караџић ју је звао „својом кћи из Фрушке”, док је Његош био опчињен Милицом, стално говорећи: „Ја појета, она појета, да нијесам калуђер, ето кнегиње Црној Гори!” Ни кнез Михаило није био равнодушан према песникињи, штавише заштитнички се опходио према њој и првенствено јој је био одани пријатељ.

Фото: Лист Путник - илустрација Милице Стојадиновић - свеска 3 - 1862 година