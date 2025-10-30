НЕСУЂЕНА ЦРНОГОРСКА НЕВЕСТА Милица Стојадиновић Српкиња освајала срца пером и вером
Песмотворка, вечна љубавница српства и Врдничка вила Милица Стојадиновић Српкиња прва је српска књижевница, рођена у Буковцу 6. јула 1830. године у свештеничкој породици, али је од прве године живота живела у Врднику.
Вук Стефановић Караџић ју је звао „својом кћи из Фрушке”, док је Његош био опчињен Милицом, стално говорећи: „Ја појета, она појета, да нијесам калуђер, ето кнегиње Црној Гори!” Ни кнез Михаило није био равнодушан према песникињи, штавише заштитнички се опходио према њој и првенствено јој је био одани пријатељ.
Чак постоје и наводи да је чак и Јован Суботић силазећи са своје висине славом овенчанога песника и говорио са њом као једнак са једнаким. Своје списатељске подухвате потписивала је пуним именом и презименом, додајући и реч „Србкиња”, указујући на јак национални осећај.
Како је у својим писмима наводила, Србију је називала „својом правом отаџбином”, говорећи за њу као „мало число у слободи”, тај „одлом од великог царства”, драгу земљу где „слободе дрво цвета”, драгоцену залогу боље будућности народне.
Међутим, као и сви песници њеног доба, Милица Стојадиновић Српкиња велича спомене старе славе и сјаја, Душана и његове походе и победе; те тугује над гробовима где су покопане српске наде, и плаче над Косовом, „над мртвом главом честитога Кнеза и плахога Милоша Обилића”, величајући ускрс српског народа, Карађорђа, Хајдук Вељка, Милоша Обреновића.
Ова неустрашива дама са Фрушке горе била је прва жена ратни извештач током бомбардовања Београда (1862).
Када је реч о њеном образовању, Милица је завршила Вишу девојачку школу у Петроварадину где је научила немачки и словачки језик, као и да свира гитару. Касније је сама научила француски и италијански.
Пред крај живота напушта Врдник и прелази у Београд, где је и умрла 25. јула 1878. године, потпуно заборављена у сиромаштву.
