light rain
13°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МУЗИЧКО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Пијанисткиња Јекатерина Бесмељцева и виолончелиста Василије Соколовски наступају 8. новембра

03.11.2025. 12:38 12:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
koncert
Фото: Промо

Градска концертна дворана угостиће у суботу, 8. новембра, изузетне уметнике – пијанисткињу Јекатерину Бесмељцеву и виолончелисту Василија Соколовског, који ће новосадској публици приредити незаборавно музичко вече испуњено делима светских композитора.

Јекатерина Бесмељцева је концертна пијанисткиња са богатом међународном каријером. Наступала је у Русији, Норвешкој, Бразилу, Панами, Грчкој, Енглеској, Сједињеним Америчким Државама и Србији, а концертирала је у престижним дворанама као што су Weill Рецитал Hall ат Царнегие Hall (Њујорк), Елебасх Цонцерт Hall и Артемус W. Хам Цонцерт Hall (Лас Вегас). Сарађивала је са признатим композиторима савремене класичне музике, међу којима су Давид дел Тредици и Beth Мехоциц, а посебну пажњу посвећује извођењу дела жена композитора као што су Мел Бонис, Amy Beach, Аманда Маиер, Лоуисе Farrenc, Надиа Боулангер и Цлара Schumann.

Млади московски виолончелиста Василиј Соколовски, студент ФИЛУМ-а у Крагујевцу у класи професора Милутина Младеновића, истиче се као један од најперспективнијих музичара своје генерације. Добитник је бројних награда у земљи и иностранству, међу којима су Меморијал „Душан Протић“ у Београду, Међународно такмичење „Урош Пешић“ у Бања Луци, као и
награде на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије.

Публика ће имати прилику да чује остварења неких од најзначајнијих имена класичне и савремене музике – Fanny Mendelssohn Хенсел, Сергеја Рахмањинова, Давида дел Тредиција, Ј. С. Баха, Алфреда Шниткеа и Габријела Фореа.

Овај програм представља сусрет традиције и савременог израза, извођење које спаја искуство и младост, техничку виртуозност и дубоку музичку емоцију.

Бесплатне улазнице могу се преузети слањем мејла на [email protected].

концертна дворана концерт
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај