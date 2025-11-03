МУЗИЧКО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Пијанисткиња Јекатерина Бесмељцева и виолончелиста Василије Соколовски наступају 8. новембра
Градска концертна дворана угостиће у суботу, 8. новембра, изузетне уметнике – пијанисткињу Јекатерину Бесмељцеву и виолончелисту Василија Соколовског, који ће новосадској публици приредити незаборавно музичко вече испуњено делима светских композитора.
Јекатерина Бесмељцева је концертна пијанисткиња са богатом међународном каријером. Наступала је у Русији, Норвешкој, Бразилу, Панами, Грчкој, Енглеској, Сједињеним Америчким Државама и Србији, а концертирала је у престижним дворанама као што су Weill Рецитал Hall ат Царнегие Hall (Њујорк), Елебасх Цонцерт Hall и Артемус W. Хам Цонцерт Hall (Лас Вегас). Сарађивала је са признатим композиторима савремене класичне музике, међу којима су Давид дел Тредици и Beth Мехоциц, а посебну пажњу посвећује извођењу дела жена композитора као што су Мел Бонис, Amy Beach, Аманда Маиер, Лоуисе Farrenc, Надиа Боулангер и Цлара Schumann.
Млади московски виолончелиста Василиј Соколовски, студент ФИЛУМ-а у Крагујевцу у класи професора Милутина Младеновића, истиче се као један од најперспективнијих музичара своје генерације. Добитник је бројних награда у земљи и иностранству, међу којима су Меморијал „Душан Протић“ у Београду, Међународно такмичење „Урош Пешић“ у Бања Луци, као и
награде на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије.
Публика ће имати прилику да чује остварења неких од најзначајнијих имена класичне и савремене музике – Fanny Mendelssohn Хенсел, Сергеја Рахмањинова, Давида дел Тредиција, Ј. С. Баха, Алфреда Шниткеа и Габријела Фореа.
Овај програм представља сусрет традиције и савременог израза, извођење које спаја искуство и младост, техничку виртуозност и дубоку музичку емоцију.
Бесплатне улазнице могу се преузети слањем мејла на [email protected].