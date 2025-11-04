(ФОТО) ДОБИЈА ЕНЕРГИЈУ ГРЧКИХ БОГОВА: Новак у Атини уз посебну инспирацију почиње турнир
04.11.2025. 09:00 09:02
Новак Ђоковић у уторак почиње такмичење на АТП 250 турниру у Атини.
Овај турнир организује његова породица и смотра је премештена у главни град Грчке из Београда.
Новак се недавно и преселио са породицом у Атину, где је лепо прихваћен. Виђен је на утакмицама кошаркашке Евролиге, а сада ће спортска публика имати прилику њега да гледа на делу.
Иако јесте „Бог тениса“ и најбољи тенисер света икада са рекордна 24 гренд слема, Новак је ипак одлучио и да „позјами мало енергије“ од грчких богова.
– Добијам енергију грчких богова – написао је Ђоковић на инстаграму уз фотографије испред Атинске академије наука.
Новак ће у уторак у 17 часова играти у другом колу против Чилеанца Алехандра Тибила.