(ФОТО) ДОБИЈА ЕНЕРГИЈУ ГРЧКИХ БОГОВА: Новак у Атини уз посебну инспирацију почиње турнир

04.11.2025. 09:00 09:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Printscreen/youtube/House of Highlights

Новак Ђоковић у уторак почиње такмичење на АТП 250 турниру у Атини.

 Овај турнир организује његова породица и смотра је премештена у главни град Грчке из Београда. 

Новак се недавно и преселио са породицом у Атину, где је лепо прихваћен. Виђен је на утакмицама кошаркашке Евролиге, а сада ће спортска публика имати прилику њега да гледа на делу. 

Иако јесте „Бог тениса“ и најбољи тенисер света икада са рекордна 24 гренд слема, Новак је ипак одлучио и да „позјами мало енергије“ од грчких богова. 

– Добијам енергију грчких богова – написао је Ђоковић на инстаграму уз фотографије испред Атинске академије наука.  

Новак ће у уторак у 17 часова играти у другом колу против Чилеанца Алехандра Тибила. 

