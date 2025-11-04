ГРЦИ ВЕРУЈУ СЕЛЕКТОРУ: Спанулис остаје на клупи „хелена“
Василис Спанулис остаје селектор репрезентације Грчке, саопштио је Кошаркашки савез Грчке (ХБФ).
У саопштењу се наводи да ће Спанулис, који је тренер Монака, водити селекцију Грчке у квалификацијама за Светско првенство 2027.
– ХБФ жели да изрази искрену захвалност тренеру Спанулису на његовој посвећености, као и челницима Монака на разумевању и одличној сарадњи, који су му омогућили да настави да буде селектор репрезентације. ХБФ је уверен да ће челници грчких клубова, а посебно два тима која нас представљају у Евролиги, поступити слично, разумевајући важност наредних утакмица у квалификацијама за СП 2027 – саопштено је из ХБФ.
Кошаркаши Грчке ће 27. новембра у Солуну дочекати Румунију у мечу првог кола групе Б квалификација за СП 2027, а три дана касније гостоваће селекцији Португалије.
Спанулис (43) је селектор Грчке од октобра 2023. године.