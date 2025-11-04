ДВА СМО СВЕТА РАЗЛИЧИТА – Привремени тренер Партизана о вечитом ривалу и следећем мечу: Можемо до титуле, у Ивањици тешко
Привремени тренер фудбалера Партизана Марко Јовановић очекује тешку утакмицу против Јавора у Ивањици.
Руководство Партизана је пре два дана сменило Срђана Благојевића са места тренера клуба из Хумске. Екипу црно-белих ће до именовања новог тренера да предводе заједно Јовановић и Ђорђије Ћетковић.
– Желео бих да изразим захвалност Благојевићу и његовим помоћницима на свему што су урадили за клуб. Они су дошли када је било најтеже, када многи нису хтели да дођу, мислим да смо заједно направили велике ствари, да су оставили траг код навијача. Желим им све најбоље у наставку каријера – рекао је Јовановић на конференцији за медије.
Партизан је доживео два пораза на последње две утакмице у свим такмичењима. Црно-бели ће у среду гостовати екипи Јавора у заосталом мечу другог кола Суперлиге Србије.
– Очекује нас тешка утакмица против Јавора. Добро играју у последње време, немају пораз код куће... Увек су против нас на мечевима у Ивањици давали све од себе и тамо смо тешко побеђивали. На клупи Јавора је Радован Ћурчић, који је један од најбољих српских тренера. Ми смо Партизан, момци знају шта их очекује, морамо да се издигнемо и покажемо карактер, да вратимо страст коју смо имали и немам сумње да ће играчи то показати. Биће тешко, максималне су амбиције и само победа може да нас извуче из кризе из последњих неколико дана – додао је Јовановић.
Он је рекао да није било пуно времена да се припреми дуел са Јавором.
– Ми смо најбитнији, да дигнемо играче. Овом победом можемо да будемо први и то је велики мотив за њих. Надам се да ће они одговорити и да ћемо им ми помоћи – навео је привремени тренер Партизана.
Јовановић је изјавио да се очекивао пад форме код младих играча Партизана.
– Све је то процес, успони и падови када имате млађе играче. Ми смо се прихватили овог посла, очекивали смо да ће бити успона и падова. Летос су били хероји, сада трпимо сви ми заједно критике. На нама је да се извучемо, једини пут је да схвате где играју, да врате страст, енергију и емоцију према клубу. Најбољи и најбржи пут је утакмица, која нас очекује у Ивањици – истакао је Јовановић.
Партизан се налази на другом месту на табели СЛС са 31 бодом, док је Звезда прва са 32.
– Као што се каже у оној песми, ми смо два света различита, тако и гледам у односу Звезде и нас, што се тиче финансија и свега осталог. Ја као неко ко је у клубу дуго, апсолутно верујемо да постоји шанса да можемо да освојимо титулу. То је у нашој ДНК. Ми смо на бод од Звезде и докле год је тако борићемо се до последњег тренутка. Рекао сам то играчима. Јесте Звезда доста уложила у тим, финансијски је у бољој ситуацији. Ми смо на бод заостатка, што нам говори да треба да имамо јасне циљеве и баш зато да покажемо да хоћемо да се боримо. Једно такмичење смо изгубили, јер смо мислили да је реалнији Куп него титула, али ми смо на бод од Звезде. Верујем да можемо да се до краја боримо са Звездом – истакао је Јовановић.
Утакмица између Јавора и Партизана биће одиграна у среду од 17 часова у Ивањици.