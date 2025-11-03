moderate rain
ОГЛАСИО СЕ БЛАГОЈЕВИЋ НАКОН ОТКАЗА: Враћају се дани победе, поносан сам, радио сам искрено у Партизану

03.11.2025. 17:12 17:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Доскорашњи тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић поручио је да је поносан на све што су црно-бели урадили током његовог мандата у, како је навео, околностима које нису увек биле лаке.

Благојевић је у недељу смењен са места тренера Партизана након елиминације црно-белих из Купа Србије од првоглигаша Мачве и убедљивог пораза од Чукаричког (4:1) у Суперлиги.

– Бити тренер Партизана за мене је било огромно задовољство и још већи понос. Радио сам искрено, са пуном посвећеношћу, у околностима које нису увек биле лаке, али управо то искуство ме је додатно ојачало и научило колико овај клуб значи свима који га воле – навео је Благојевић на Инстаграму.

Он је захвалио играчима Партизана на борби, сарадницима на лојалности и навијачима на енергији и пожелео клубу да настави да расте.

– Поносан сам на оно што смо урадили заједно: на труд, на развој младих играча, на близину дуго сањаног првог места, а највише на темеље које смо поставили за један бољи, стабилнији Партизан у будућности. Желим Партизану да настави да расте, а навијачима да никада не изгубе веру у црно-бели дрес. Враћају се дани победе – поручио је Благојевић.

Благојевић је био тренер Партизана од 1. јануара ове године, а у јуну је продужио сарадњу са црно-белима до краја ове сезоне.

 

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
