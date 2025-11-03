У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ ЗАМЕЊЕНА ОПРЕМА У ДОМУ ЗДРАВЉА СТАРА СКОРО ПОЛА ВЕКА Апарати вредни 500.000 динара неопходни за нормалан рад и функцинисање лабораторије ЕВО ШТА ЈЕ ЈОШ НОВО
Председник општине др Радован Уверић посетио је Дом здравља у Новом Кнежевцу и са в.д. директорком Иваном Наумов разговарао о најновијој инвестицији локалне самоуправе, која ће према речима председника Уверића знатно допринети ефикаснијем раду Дома здравља.
– Захваљујући општини Нови Кнежевац на одељењу интерне медицине уређена је трпезарија за пацијенте, која је опремљена новим телевизором, кухињом и новом трпезаријом - рекла је каже в.д. директорка Дома здравља Ивана Наумов.
- Што се лабораторије тиче купили смо опрему за 500.000 динара која је била неопходна за нормалан рад и функцинисање. Замењени су апарати из 1978. године.
За лабораторију је купљена ролер мешалица, која служи за мешање узорака крви. Стара је била дотрајала и није постизала одговарајући степен мешања. Лабораторија није имала ниједну потпуно исправну пропитету, старе су биле оштећене, а пипетирање стакленим пипетама се вршило уз потешкоће. Апарат за деминерализацију воде је био стар 17 година, недовољног капацитета, оштећен и није пружао одговарајући квалитет воде за аналитичке поступке. Набављена је и микроцентрифуга за обраду педијатријских узорака, као и преносна УВ лампа за дезинфекцију простора.