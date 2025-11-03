ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић напредовала до 68. места, Сабаленка и даље прва
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић поправила је пласман за две позиције на најновијој ВТА листи и тренутно је 68. играчица света са 957 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић пала је на 146. место на листи најбољих играчица света са 517 поена.
Нина Стојановић је покварила пласман за 24 позиција и тренутно је на 188. месту ВТА листе са 383 бода. Теодора Костовић је назадовала за два места и од данас је 190. тенисерка света са 382 поена.
Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 9.870 бодова. Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место са 8.195 поена, а потом следе Американке Коко Гоф, Аманда Анисимова и Џесика Пегула.
У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Елена Рибакина из Казахстана, Американка Медисон Киз, Италијанка Јасмин Паолини и Рускиње Мира Андрејева и Екатерина Александрова.