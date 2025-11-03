ЈУБИЛЕЈ ПРЕ ПОЧЕТКА ДУЕЛА С ЛИЛОМ: Звезда спремила поклон за Радоњића
Фудбалери Црвене звезде ће у четвртак 6. новембра од 18.45 на стадиону „Рајко Митић“ угостити Лил у четвртом колу лигашке фазе Лиге Европе.
– На том мечу ћемо обележити и јубилеј нашег крилног нападача Немање Радоњића, који је на утакмици са Радником у Суперлиги Србије, стигао до бројке од 100 наступа у дресу Црвене звезде. На претходном мечу у првенству, крилни фудбалер нашег клуба Немања Радоњић је одиграо 100. утакмицу у црвено-белом дресу, рачунајући оба мандата. Брзоногом фудбалеру нашег клуба ће тим поводом пре утакмице са Лилом у четвртак бити уручен дрес са симболичним бројем 100 – наводи се на сајту ФК Црвена звезда.
Сви звездаши који дођу на меч четвртог кола Лиге Европе, имаће прилику да пруже неопходну подршку првотимцима црвено-белих, али и да поздраве Немању Радоњића.
Радоњић је у Црвеној звезди током два мандата одиграо 100 утакмица на којима је постигао 22 поготка. Брзоноги нападач је био један од весника нове, европске Звезде, а од доласка на Маракану 2017. године је учествовао у бројним успесима клуба.