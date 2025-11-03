overcast clouds
ОВО ЈЕ СТРУЧНИ ШТАБ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Само један Србин помагаће новом селектору

03.11.2025. 21:04 21:06
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић је уз први списак „орлова“ објавио и састав стручног штаба.

Новом селектору помагаће: 

Нуњо Мигел Гомеш Бентеш Лампреја (тренер)

Квинтон Форчун (тренер)

Клаудио Давид Арзено Песуто (тренер)

Александар Рогић (тренер)

Хезус Салвадор Гаридо (тренер голмана)

Алберто Мартинез Фернандез (кондициони тренер)

