ОВО ЈЕ СТРУЧНИ ШТАБ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Само један Србин помагаће новом селектору
03.11.2025. 21:04 21:06
Селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић је уз први списак „орлова“ објавио и састав стручног штаба.
Новом селектору помагаће:
Нуњо Мигел Гомеш Бентеш Лампреја (тренер)
Квинтон Форчун (тренер)
Клаудио Давид Арзено Песуто (тренер)
Александар Рогић (тренер)
Хезус Салвадор Гаридо (тренер голмана)
Алберто Мартинез Фернандез (кондициони тренер)
