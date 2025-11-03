overcast clouds
ПАУНОВИЋ ОБЈАВИО ПРВИ СПИСАК, ЕВО КО ЋЕ НА ЕНГЛЕСКУ И ЛЕТОНИЈУ Погледајте, изненадићете се избором новог селектора „Орлова"

03.11.2025. 17:59 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо, Н.Л.
Коментари (0)
s

Вељко Пауновић је одабрао играче за мечеве са Летонијом и Енглеском.

Нови селектор Србије Вељко Пауновић објавио је први списак играча откако је преузео национални тим. Он је одабрао играче који ће конкурисати за мечеве са Енглеском у Лондону 13. новембра и Летонијом у Лесковцу три дана касније.

За разлику од неких претходних спискова видели смо Огњена Мимовића, Михаила Ристића, Алексу Терзића, Лазара Ранђеловића као и Немању Радоњића на списку.

Иако је јавност очекивала да се у тим врате браћа Милинковић-Савић ни Вање ни Сергеја нема на овом списку. Нема ни Милета Свилара који је такође одавно ван тима Србије, као ни Милана Гајића који је био у лошим односима са селектором Драганом Стојковићем. Нема најбољег стрелца у историји Србије Александра Митровића који очигледно није успео да се опорави од повреде листа. Погледајте списак:

Списак Србије: 

Голмани: Предраг Рајковић, Ђорђе Петровић, Вељко Илић

Одбрана: Никола Миленковић, Страхиња Павловић, Милош Вељковић, Огњен Мимовић, Вељко Милосављевић, Страхиња Ераковић, Михаило Ристић, Алекса Терзић

Везни ред: Саша Лукић, Иван Илић, Марко Грујић, Немања Гудељ, Александар Станковић, Вања Драгојевић, Андрија Живковић, Лазар Ранђеловић, Филип Костић, Лука Илић, Лазар Самарџић

Напад: Душан Влаховић, Лука Јовић, Петар Ратков, Александар Катаи, Немања Радонић

(МОНДО, Н.Л.)

Вељко Пауновић фудбалска репрезентација србије "орлови"
Извор:
Мондо, Н.Л.
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
