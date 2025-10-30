ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ЗВАНИЧНО ПРЕУЗЕО ОРЛОВЕ Нови селектор Србије пред тешким изазовима против Енглеске и Летоније
Сада је и званично — Вељко Пауновић је нови селектор фудбалске репрезентације Србије!
Све је договорено, а потврду о именовању управо је дао и Фудбалски савез Србије.
Пауновић, који је годинама био у плановима ФСС, коначно је добио прилику да предводи „орлове“. До сада се, како кажу из Савеза, „нису поклопиле све коцкице“ — све до сада, када је одлука донета у можда најтежем тренутку за национални тим.
Он је на тој функцији наследио Драгана Стојковића Пиксија, који је поднео оставку после пораза од Албаније у Лесковцу (1:0).
Како се наводи у саопштењу Фудбалског савеза Србије (ФСС), Пауновић ће водити репрезентацију у борби за пласман на Светско првенство 2026. године.
"Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске и Летоније", навели су из ФСС.
Генерални секретар ФСС Бранко Радујко истакао је да је Пауновић прихватио позив са максималном посвећеношћу и жељом да помогне репрезентацији у тренутку када шансе за пласман на Светско првенство још увек постоје.
"Вељко Пауновић је од првог дана показао да му је интерес фудбалске репрезентације испред свега. Његов приоритет није био уговор, нити финансијски услови, већ да се одмах стави на располагање Фудбалском савезу Србије и преузме екипу у овако важном тренутку. Нагласио је да жели да сву своју енергију усмери на предстојеће утакмице против Енглеске и Летоније, одлучан да се бори док год постоји и најмања шанса за успех".
Верујемо да ће својим доласком успети да мотивише играче и подигне атмосферу у тиму, како бисмо покушали да преокренемо ствари у нашу корист, нагласио је Радујко.
"Не предајемо се док год постоји и последњи промил шансе.Резултат ове две утакмице ни на који начин неће утицати на статус Вељка Пауновића у будућности. Разговоре о његовом дугорочном уговору наставићемо по завршетку ових утакмица, без обзира на њихов исход“, изјавио је Радујко.
Као селектор омладинске селекције Пауновић је са Србијом 2015. године на Новом Зеланду освојио титулу првака света.
Нови селектор ће на клупи Србије дебитовати у новембарским мечевима против Енглеске и Летоније, у завршници квалификација за Светско првенство.
Управо ти мечеви могли би бити прекретница и почетак једне нове ере за наш национални тим.
Србија 13. новембра гостује Енглеској у Лондону, док ће 16. новембра у Лесковцу одиграти последњи квалификациони дуел против Летоније.