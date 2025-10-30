scattered clouds
22°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Искључења струје за петак, 31. октобар

30.10.2025. 12:54 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у петак неће имати:

НОВИ САД: Салаш Бабић, Потес Прогон код Канала ДТД од 09:00 до 12:00

Улица Милана Јањића, Горње Сајлово  40-59А; М. Петровића 27-45, 12, 14 од 11:00 до 13:00

ЧОРТАНОВЦИ: Карловачки пут ,Пољски пут,Старца Вујадина,Надкараш ББ, Викенд насеље од 08:30 до 12:30

ФУТОГ: Делoви улица Јована Скерлића, Војводе Бојовића, Д. Л. Раше, Иве Андрића, Новосадске, Рибарске од 08:45 до 10:30

ЧЕНЕЈ: Цело село Ченеј сем ул.Вука Караџића до кућног броја 160 од 09:30 до 12:00

струја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај