Искључења струје за петак, 31. октобар
30.10.2025. 12:54 12:56
Због одржавања мреже, струју у петак неће имати:
НОВИ САД: Салаш Бабић, Потес Прогон код Канала ДТД од 09:00 до 12:00
Улица Милана Јањића, Горње Сајлово 40-59А; М. Петровића 27-45, 12, 14 од 11:00 до 13:00
ЧОРТАНОВЦИ: Карловачки пут ,Пољски пут,Старца Вујадина,Надкараш ББ, Викенд насеље од 08:30 до 12:30
ФУТОГ: Делoви улица Јована Скерлића, Војводе Бојовића, Д. Л. Раше, Иве Андрића, Новосадске, Рибарске од 08:45 до 10:30
ЧЕНЕЈ: Цело село Ченеј сем ул.Вука Караџића до кућног броја 160 од 09:30 до 12:00