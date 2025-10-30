У НОВЕМБРУ НА БАЗЕНИМА СПЕНСА Нови циклус спортско-рекреативног програма
Спортско-рекреативни програми на базенима Спенса биће организовани и током наредног месеца.
Упис и уплате су у холу базена код тренера, пола сата пре и после термина курса, с тим да су обавезне резервације СМС поруком на телефон 069/709–986.
Основни курс обуке непливача, намењен деци од пет до 12 година, почиње у понедељак, 3. новембра, и кошта 4.500 динара за прво дете, а за свако наредно 3.000. Тренинзи су понедељком, средом и петком од 18 до 18.40 часова и од 18.50 до 19.30, и два пута седмично, уторком и четвртком, од 18 до 18.40 часова, по цени од 3.000 динара.
Курс „Тата-мама пливајте са нама”, за малишане од три до пет година, с којима ће у базену бити родитељи, почиње у уторак, 4. новембра. Програм, по цени од 3.500 динара, а 2.000 за свако наредно дете, биће реализован два пута седмично, уторком и четвртком од 18 до 18.40 часова.
Акваробик ће бити организован три пута седмично – понедељком, средом и петком у вечерњим терминима од 20.30 до 21.15, а цена курса је 4.000 динара.