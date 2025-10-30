ЕВРОЛИГА Кошаркаши Црвене звезде вечерас гостују Макабију у Београду
БЕОГРАД: Кошаркаши Црвене звезде играће вечерас од 20.05 часова у дворани "Александар Николић" у Београду против Макабија из Тел Авива у осмом колу Евролиге.
Екипа из Тел Авива биће домаћин на овој утакмици. Црвена звезда је пре два дана у Београдској арени победила Асвел 79:65, док је Макаби у Атини изгубио од Панатинаикоса (85:99).
"Ја не видим да су они лоше играли, не играју лоше. Не знам како их је Олимпијакос овде победио. Онда они добију Реал. Та екипа зна да игра колективно, играчи су ту неколико година и они се јако добро разумеју, зато имају континуитет заједништва, што је претња. Они ће временом да буду још бољи, ми смо у специфичној ситуацији, знамо шта значи победа на страни, била би то велика победа. У тој смо некој ситуацији где интеграција повређених играча и нових играча треба да буде и прође, све то може и да нас поремети. Добро је да анализирамо из не тако добрих утакмица, које не треба да буду перфектне свакако", рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић уочи меча са Макабијем.
Нови кошаркаш Црвене звезде Џеред Батлер би требало да дебитује на дуелу са Макабијем.
"Прво треба видети колико играч може да прихвати информација у овом тренутку. Не треба претеривати и треба играти што једноставније. Некада ни наш напад не волим, требало би да буде флуиднији и бржи, као и у позиционом нападу. Ствари које треба да се дешавају, да се искористе мисмечеви, мора то много да буде брже. Мало смо спорији ту. Нова смо екипа, ту смо, играче које треба да интегришеш, треба да имаш стрпљења и времена да се све допуњује. Он је и један и два, очигледно и добар спот ап шутер и што је много важније, одличан је са лоптом", додао је Обрадовић.
Кошаркаши Црвене звезде се налазе на трећем месту на табели Евролиге са пет победа и два пораза, док је Макаби на 19. позицији са скором 2/5.