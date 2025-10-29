Искључења струје за четвртак, 30. октобар
Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у четвртак, 30. октобра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Васе Остојића 1-33, 20-110, Мојковачка 7-33, 6-26, Ивана Сенковића, Краља Вукашина 55-73, 24-30, Јанка Халкозовића 7-61, 8-48, Семафор Фирме: Гат,Доминг,Грађара Бета-Бе,Грађара Ристић, Марић шпед,Месара Матијевић,Тип-топ,Александро намештај,Аутогас,АТОС. Отпад, од 08:30 до 13:00
Милеве Марић 2-32, Бул. Кнеза Милоша 1-11, 25-37, АТЦ Телеком, од 09:00 до 11:00
ФУТОГ: Раде Кондића лева страна од гробља до центра, Цара Лазара лева и десна страна са припадајућим споредним улицама од Православне цркве до центра, од 08:00 до 14:30
Пут за Планту-део улице Железничка фирме: Хладњача, Интерсервис, Марјановић, Ковачевић, Железничка станица, од 15:00 до 17:00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Делови улица:Пупинова,Стражиловска,Гробљанска, од 08:15 до 14:00
КИСАЧ: Виноградарска, од 09:00 до 13:00
КАЋ: Лазара Стејина 2-68, 1-43, од 10:30 до 11:30
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Део Улица: Р. Кончара, С. Родића, В. Назора, С. Милетића и М. Пијаде, од 12:30 до 14:30