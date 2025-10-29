scattered clouds
16°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАСЕДАЛА КАРЛОВАЧКА СКУПШТИНА Формирана Комисија за капиталне инвестиције

29.10.2025. 10:59 11:07
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Сремски Карловци
Фото: Дневник

Већином гласова одборници Скупштине општине Сремски Карловци на јучерашњој, 14. седници усвојили су извештај о деветомесечној реализацији овогодишњег буџета, информацију о степену усклађености планираних и остварених активности из програма пословања ЈКП „Белило“, као и решење о давању сагласности за измене и допуне тог истог програма.

Прихватили су Одлуку о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције и кадровске промене у неколико скупштинских радних тела. 

Чланица Општинског већа за привреду и финансије Гордана Грабовац, истакла је да је за 2025. годину буџет планиран у износу од 711.499.518 динара и да је ребалансом он повећан на 941.916.699 динара, а да се од јануара до септембра у општинску касу слило 506.699.586 динара или 54 одсто у односу на годишњи план.

– У структури остварених прихода, без пренетих пара највеће учешће – 44 одсто, имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем. Следе приходи од имовине 25 одсто, а на трећем месту су приходи од пореза на имовину са остварењем од 13 одсто. Укупни расходи и издаци остварени су у износу од 415.127.280 динара или 44 одсто од планираног – рекла је Грабовац.

Навела је да је за зграде и грађевинске објекте потрошено 96,4 милиона динара, међу које спадају изградња терена за баскет 3 x 3 и мали фудбал, фасаде на Тргу Бранка Радичевића 15 и Улици патријарха Рајачића 3, 5 и 7, реконструкција Матошеве улице, стручни надзор и пројектна документација. Напоменула је да капитални трансфери од других нивоа власти износе 27.500.000 динара, од чега је из републичког буџета добијено 20,5 милиона динара, а из покрајинског седам милиона динара.

Усвајањем одлуке о формирању Локалне комисије за капиталне инвестиције, коју чине председници општине и Скупштине општине, те начелник Општинске управе, карловачка Скупштина испунила је обавезу прописану Уредбом о капиталним пројектима под којим се подразумевају они чији процењени трошкови износе више од два милиона евра у динарској противвредности. 

У Општински савет родитеља за текућу школску годину изабрани су Јелена Ћеранић Берић, Горан Кукић, Ђорђе Николић, Катица Ристић, Тамара Шкорић и Александра Божић.

карловачка скупштина
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај