ЗАСЕДАЛА КАРЛОВАЧКА СКУПШТИНА Формирана Комисија за капиталне инвестиције
Већином гласова одборници Скупштине општине Сремски Карловци на јучерашњој, 14. седници усвојили су извештај о деветомесечној реализацији овогодишњег буџета, информацију о степену усклађености планираних и остварених активности из програма пословања ЈКП „Белило“, као и решење о давању сагласности за измене и допуне тог истог програма.
Прихватили су Одлуку о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције и кадровске промене у неколико скупштинских радних тела.
Чланица Општинског већа за привреду и финансије Гордана Грабовац, истакла је да је за 2025. годину буџет планиран у износу од 711.499.518 динара и да је ребалансом он повећан на 941.916.699 динара, а да се од јануара до септембра у општинску касу слило 506.699.586 динара или 54 одсто у односу на годишњи план.
– У структури остварених прихода, без пренетих пара највеће учешће – 44 одсто, имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем. Следе приходи од имовине 25 одсто, а на трећем месту су приходи од пореза на имовину са остварењем од 13 одсто. Укупни расходи и издаци остварени су у износу од 415.127.280 динара или 44 одсто од планираног – рекла је Грабовац.
Навела је да је за зграде и грађевинске објекте потрошено 96,4 милиона динара, међу које спадају изградња терена за баскет 3 x 3 и мали фудбал, фасаде на Тргу Бранка Радичевића 15 и Улици патријарха Рајачића 3, 5 и 7, реконструкција Матошеве улице, стручни надзор и пројектна документација. Напоменула је да капитални трансфери од других нивоа власти износе 27.500.000 динара, од чега је из републичког буџета добијено 20,5 милиона динара, а из покрајинског седам милиона динара.
Усвајањем одлуке о формирању Локалне комисије за капиталне инвестиције, коју чине председници општине и Скупштине општине, те начелник Општинске управе, карловачка Скупштина испунила је обавезу прописану Уредбом о капиталним пројектима под којим се подразумевају они чији процењени трошкови износе више од два милиона евра у динарској противвредности.
У Општински савет родитеља за текућу школску годину изабрани су Јелена Ћеранић Берић, Горан Кукић, Ђорђе Николић, Катица Ристић, Тамара Шкорић и Александра Божић.