Градиће се од Кампуса до Ветерника СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ, ГАРАЖЕ, ПАРК УЗ ДУНАВ... Ево шта је предвиђено урбанистичким плановима за Нови Сад
Уз нове пословне квадрате и неизоставну стамбену градњу, планови на јавном увиду предвиђају и уређење или повећање капацитета појединих паркиралишта, уређене парковске површине и друго.
На веб презентацији Града Новог Сада, као и на сајту Јавног предузећа „Урбанизам”, тренутно се налази неколико актуелних раних јавних увида у планове генералне и детаљне регулације. Урбанистичке теме поново постају актуелне у Новом Саду, с обзиром на многобројне најављене израде будућих планова.
Научно-технолошки парк 2 – други пут
У поновном јавном увиду налази се план детаљне регулације универзитетског комплекса који се односи на будући Научно-технолошки парк 2. Ради се о истој катастарској парцели 3657 Нови Сад II на којој се тренутно налази објекат Машинских института Факултета техничких наука са приземљем и једним спратом.
За разлику од претходног плана, чини се да је сада измењена спратност будућег комплекса, те је планирана у распону од приземља са три до приземља са осам спратова. У подземној етажи планира се стационарни саобраћај и паркинг за бицикле, а колски приступ биће омогућен из улица Владимира Перића Валтера, др Илије Ђуричића и др Симе Милошевића.
Још четири локације на Лиману
Други план односи се на локалитет Универзитета са околином, односно Лиман. Наведено је уређење четири локације:
• Јавни блоковски паркинг у улици Вељка Петровића, у близини Сунчаног кеја
• Надоградња постојећег објекта на углу улица 1300 каплара и Јозефа Марчока, уз задржавање трафостанице
• Уређена парковска површина на углу улица Народног фронта и Бановић Страхиње (Лиман 4)
• Повећање капацитета паркинга уз објекат ЈКП „Информатка” вертикалним паркирањем
Нови пословни садржаји „Матијевића”
Активан је и план инициран од стране Индустрије меса „Матијевић”. На Руменачком путу, постојећи комплекс намењен производњи биће проширен новим пословним објектима. На парцели од око 9,5 хектара, са индексом заузетости до 50%, планирају се објекти са два спрата и повученом етажом.
Још новог пословања планира се у Текелијиној и Балканској улици, у близини канала Дунав–Тиса–Дунав. Пропорција зелених површина износиће најмање 20%, а паркинг простор биће обезбеђен у оквиру комплекса.
Петоспратница у Ласла Гала 32
У улици Ласла Гала 32 планира се стамбено-пословни објекат са четири спрата и поткровљем. Југозападни део биће драматично спуштен на два спрата са поткровљем ради усклађивања са окружењем. Индекс заузетости до 50%, уз подземну гаражу.
Нове зграде на Телепу
На углу Суботичке улице и Ади Ендреа, на површини од око 1.500 m², могуће је градити објекте од једног до три спрата, са потенцијалном подземном гаражом која би била озелењена. Наруčilaц плана је „Bedem Real Estate d.o.o. Сремска Каменица”.
Планови у Ветернику
Перспектива приградских насеља се мења. У Ветернику, на катастарским парцелама 3664, 3665, 3666 и 3667, доминирају породичне куће. Планом се описује повезивање улице Нова 52 са улицом Нова 40 на секундарном одбрамбеном насипу.
У улици Јустина Поповића (бившој Нова 27) планира се породично становање у виду једноспратница са поткровљем. Профил улице остаће ширине 8 метара, уз обостране тротоаре ширине 0,8 метара.
Уравнотежен развој – највећи изазов
Урбанистички планови Новог Сада показују амбицију града ка савременој, функционалној и одрживој урбаној средини. Ипак, темпо градње и усклађивање интереса инвеститора, грађана и струке остају кључни тест за будући изглед града.
Рани јавни увиди доступни су до 5. и 7. новембра текуће године на сајту Града Новог Сада и ЈП „Урбанизам”.