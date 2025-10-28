clear sky
(ВИДЕО) БАЧКА ИМА БУНЕВУ И ТО КРАЉЕВСКУ А Драган зна како да је претвори у рај за непце

28.10.2025. 16:13 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
РТВ
бундева
Фото: printscreen Youtube/RTV

Бундева - краљица јесени.

Бундевара - краљица трпезе током хладних кишних дана. Мирис печене бундеве и цимета асоцира на детињство, на безбрижне дане када су се снови пекли у рерни. Драган Кубатов из Светозара Милетића од бундеве уме да направи и чорбу, и то ону старинску.

"Стављамо мало масти, нарендисану бундеву и чим она почне мало да ради, налијемо воде да поплине. Додајемо одмах и ким, кувамо док се бундева не распадне. Онда излупамо јаје и налијемо га у чорбу. Послужимо уз препечене комадиће хлеба и уз кашику павлаке", поделио је са нама рецепт Драган Кубатов.

За бундевару није потребно много шећера, јер је бундева сама по себи слатка. Користе се дебеле коре, нарендана бундева и цимет, а уз такав слаткиш дан вам је сладак већ на први залогај. Драган каже да је веома важно да фил распоредите на целе коре, а како би се равномерно испекле.

Бундева је добра за имунитет и метаболизам, за здраве очи и добар вид, за лепу кожу и здраво срце,  пуна је витамина Ц.

А и наши стари знали су то, па се од бундеве није бацала чак ни кора, она се сушила, млела, и то се додавало марви у храну. Све од Бога дато, знали су да искористе.

РТВ

бундева бачка чорба
Војводина Бачка
