НЕПОГРЕШИВ РЕЦЕПТ ЗА БУНДЕВАРУ КОЈА МИРИШЕ НА ЈЕСЕН! Слатка, мирисна и нестаје из тепсије за трен
11.10.2025. 13:20 13:26
Кад се кухињом прошири мирис печене бундеве и путера, сви знају – стигла је права јесен и време за најбољу домаћу бундевару.
Најбоље служите уз чај или кафу.
Потребно је:
500 г кора за питу
400 г пиреа од бундеве
100 г шећера
1 кашичица цимета
50 г путера
шећер у праху за посипање
Припрема:
Помешајте пире од бундеве са шећером и циметом. Подмажите плех и сложите коре, сваку премазујући растопљеним путером, додајте фил и уролајте. Пеците питу 35-40 минута на 180°Ц док не порумени. Послужите посуто шећером у праху.