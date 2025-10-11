overcast clouds
НЕПОГРЕШИВ РЕЦЕПТ ЗА БУНДЕВАРУ КОЈА МИРИШЕ НА ЈЕСЕН! Слатка, мирисна и нестаје из тепсије за трен

11.10.2025. 13:20 13:26
Пише:
Дневник
Извор:
Trpeza.alo/Дневник
Фото: Youtube prinstcrin/Domaći Recepti

Кад се кухињом прошири мирис печене бундеве и путера, сви знају – стигла је права јесен и време за најбољу домаћу бундевару.

Најбоље служите уз чај или кафу.

Потребно је:

500 г кора за питу

400 г пиреа од бундеве

100 г шећера

1 кашичица цимета

50 г путера

шећер у праху за посипање

Припрема:

Помешајте пире од бундеве са шећером и циметом. Подмажите плех и сложите коре, сваку премазујући растопљеним путером, додајте фил и уролајте. Пеците питу 35-40 минута на 180°Ц док не порумени. Послужите посуто шећером у праху.

бундевара пита
Магазин Гастро
