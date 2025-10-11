ЕВРОПА ГУБИ СВОЈЕ НАЈВРЕДНИЈЕ ОПРАШИВАЧЕ! Број угрожених ПЧЕЛА се удвостручио, нестају двоструко брже него пре деценију НАУЧНИЦИ упозоравају на катастрофу
Број врста дивљих пчела којима прети изумирање у Европи се више него удвостручио у протеклој деценији, а слична ситуација је и са угроженим врстама лептира, показала је најновија студија, преносе данас британски медији.
Истраживање које је спровела Међународна унија за очување природе (ИУЦН) показало је да од укупно 1.928 врста пчела, изумирање прети за најмање 172 врсте, преноси Гардијан.
Истовремено, број угрожених врста лептира је са 37 порастао на 65, у односу на последњу овакву студију од пре 14 година.
Поред њихове лепоте и значаја за културу, опрашивачи попут пчела и лептира су од животне важности за наше здравље, систем исхране и економију, при чему одржавају развој воћа, поврћа и семења које нас хране", казала је извршна директорка ИУЦН Гретел Агилар.
Међу узроцима овакве кризе су континуирано уништавање или оштећивање станишта ових инсеката услед пољопривредног развоја, затим исушивање мочварних терена, прекомерна испаша стоке као и употреба ђубрива и пестицида укључујући неоникотиноиде.
Како научници указују, важан разлог за угроженост инсеката су и климатске промене и глобално загревање.
Чак 52 одсто свих угрожених врста лептира у Европи су у опасности због климатске кризе, што је двоструко више него пре једне деценије.
Комесарка ЕУ за животну средину, Џесика Росвол, истакла је да је потребна хитна и колективна акција да би се ова претња сузбила.
"Заједно са државама чланицама, Европска комисија је успоставила систем мониторинга за опрашиваче заснован на регулативима ЕУ за очување природе, а који ће нам помоћи да пратимо какав напредак постижемо. Морамо се фокусирати на примени и сарадњи земаља чланица како бисмо заштитили опрашиваче", закључила је она.