ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ НА ЛАГАТОРУ ПРОТИВ ЛОЗНИЦЕ (14): Победа једини циљ
11.10.2025. 14:07 14:31
Фудбалери Кабела у недељу од 14 сати гостују Лозници у 13. колу Прве лиге Србије.
Црвено-црни фудбалери и даље су у доњем делу табеле иако приказаним играма заслужују да се котирају макар две позиције боље. Упркос томе Новосађани су мотивисани и желе да се с гостовања Лозници врате са целим пленом.
-Желимо да се боримо са сваким ривалом до последњег минута и да остваримо што више победа. Фалило нам је и среће у неколико наврата и надам се да ће то да нам се врати у наредном периоду, зашто да не и у Лозници. Жељни смо доказивања и бодова и очекујем да ћемо да пружимо добру партију на Лагатору - јасан је тренер Кабела Душан Бајић.
.