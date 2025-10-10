ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА СУБОТИЦЕ Неговање сећања на хероја слободе
СУБОТИЦА: Суботица је обележила 81 годину од ослобођења од фашистичке окупације.
Некада се 10. октобар и славио као дан града, али крајем 90-тих година одлуком тадашњих власти датум је промењен на 1. септембар.
Централна свечаност почела је полагањем венаца код Споменика жртвама фашизма у центру града и код Спомен-комплекса Црвеноармејцима на Православном гробљу у Дудовој шуми.
Палим хероима почат су одали представници града, Севернобачког округа, Покрајине, СУБНОР-а и бројни грађани.
За Суботичане, 10. октобар није само датум из уџбеника, већ дан који подсећа на храброст и жртву бораца који су 1944. године донели слободу свом граду.
Међу њима је посебно место заузео Јован Микић Спартак, командант Првог суботичког партизанског одреда, који је погинуо у борби на железничкој станици баш на дан када је Суботица ослобођена. Његово име данас је симбол храбрости, спортског духа и безрезервне оданости свом граду.
Александар Токовић из СУБНОР-а Суботице подсетио је присутне да слобода у којој живимо није дата сама од себе.
„Десети октобар је велики дан за Суботицу. У овој спомен-костурници почива 2.586 бораца који су дали своје животе за слободу. Наша је дужност да сећање на њих негујемо и преносимо млађима. Док сећање траје, траје и слобода“, рекао је Токовић.
Јово Барошевчић из СУБНОР-а Србије евоцирао је успомене на херојски отпор фашизму и истакао колико је била снажна љубав према домовини која је водила борце и партизане у ослобађање Суботице, раме уз раме са Црвеном армијом.
Заменик градоначелника Срђан Самарџић подсетио је на цену коју је град платио. Више од седам хиљада Суботичана страдало је током Другог светског рата.
„Антифашистички покрети окупљали су људе различитих националности и вероисповести, уједињене у борби за слободу и достојанство. То је вредност коју морамо чувати“, рекао је Самарџић.
Ученици суботичких основних и средњих школа присуствовали су обележавању како би из прве руке чули приче о херојима и разумели значај овог датума. У дворишту школе „Јован Микић Спартак” засијала је обновљена биста чувеног команданта, као подсетник да се слобода не подразумева и да се сећање мора чувати.
Суботица је и ове године показала да не заборавља оне који су јој донели слободу.
С. И.