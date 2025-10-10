overcast clouds
18°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПАРТАК ИМА НОВОГ ТРЕНЕРА: Ђорђе Туторић на клупи Суботичана, Братић и Савић у штучном штабу

10.10.2025. 17:44 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
spartak
Фото: ФК Спартак

Српски стручњак Ђорђе Туторић нови је тренер фудбалера Спартака.

Туторић (42) је водио Спартак на претходне две утакмице у Суперлиги као привремено решење на месту тренера, а клуб из Суботице је у тим мечевима забележио победу и пораз.

"Након две одигране утакмице, донета је одлука да будем именован на место шефа стручног штаба. С обзиром да је ово мој први самостални тренерски посао, захваљујем се управи клуба на указаном поверењу са жељом да своје стечено знање и искуство кроз играчку и тренерску каријеру несебично поделим са екипом и самим тим оставим позитиван траг у клубу где сам започео своје прве фудбалске кораке. Волео бих да градски стадион буде место окупљања Суботичана и место где ће наши суграђани уживати у резултатима и добрим играма", рекао је Туторић.

Нови чланови стручног штаба Спартака су Видак Братић и Бранко Савић.

„Велика ми је част и задовољство што се поново враћам кући – у фудбалски клуб Спартак, који осећам као свој клуб, у граду у ком сам рођен, у мојој Суботици. Захвалан сам руководству и свим људима у клубу који су ми указали поверење и омогућили да поново будем део Спартака. Свесни смо да се клуб тренутно налази у тешкој ситуацији, али верујем да заједничким радом, залагањем и вером можемо да вратимо Спартак тамо где му је место – у горњи део табеле", изјавио је нови помоћни тренер, Видак Братић

,,Хтео бих прво да кажем да ми је велика част и привилегија што ћу поново радити у ФК Спартак и бити део стручног штаба, а са друге стране и велика обавеза и одговорност. Захваљујем се управи и стручном штабу на указаном поверењу и радујем се будућој сарадњи", изјавио је нови помоћни тренер, Бранко Савић

Спартак се налази на претпоследњем, 15. месту на табели Суперлиге Србије са девет бодова, а у следећем колу дочекаће Раднички из Ниша.

фк спартак ФК Спартак Ждрепчевa крв фк спартак суботица нови тренер
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СУБОТИЧАНИ ПАЛИ С ПЕНАЛА У 96. МИНУТУ: Спартак изгубио од ИМТ-а на Лагатору
спорт

СУБОТИЧАНИ ПАЛИ С ПЕНАЛА У 96. МИНУТУ: Спартак изгубио од ИМТ-а на Лагатору

05.10.2025. 20:18 20:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај