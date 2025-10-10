СПАРТАК ИМА НОВОГ ТРЕНЕРА: Ђорђе Туторић на клупи Суботичана, Братић и Савић у штучном штабу
Српски стручњак Ђорђе Туторић нови је тренер фудбалера Спартака.
Туторић (42) је водио Спартак на претходне две утакмице у Суперлиги као привремено решење на месту тренера, а клуб из Суботице је у тим мечевима забележио победу и пораз.
"Након две одигране утакмице, донета је одлука да будем именован на место шефа стручног штаба. С обзиром да је ово мој први самостални тренерски посао, захваљујем се управи клуба на указаном поверењу са жељом да своје стечено знање и искуство кроз играчку и тренерску каријеру несебично поделим са екипом и самим тим оставим позитиван траг у клубу где сам започео своје прве фудбалске кораке. Волео бих да градски стадион буде место окупљања Суботичана и место где ће наши суграђани уживати у резултатима и добрим играма", рекао је Туторић.
Нови чланови стручног штаба Спартака су Видак Братић и Бранко Савић.
„Велика ми је част и задовољство што се поново враћам кући – у фудбалски клуб Спартак, који осећам као свој клуб, у граду у ком сам рођен, у мојој Суботици. Захвалан сам руководству и свим људима у клубу који су ми указали поверење и омогућили да поново будем део Спартака. Свесни смо да се клуб тренутно налази у тешкој ситуацији, али верујем да заједничким радом, залагањем и вером можемо да вратимо Спартак тамо где му је место – у горњи део табеле", изјавио је нови помоћни тренер, Видак Братић
,,Хтео бих прво да кажем да ми је велика част и привилегија што ћу поново радити у ФК Спартак и бити део стручног штаба, а са друге стране и велика обавеза и одговорност. Захваљујем се управи и стручном штабу на указаном поверењу и радујем се будућој сарадњи", изјавио је нови помоћни тренер, Бранко Савић
Спартак се налази на претпоследњем, 15. месту на табели Суперлиге Србије са девет бодова, а у следећем колу дочекаће Раднички из Ниша.