(ВИДЕО) ДИВЉАЊУ НА НОВОСАДСКИМ УЛИЦАМА НЕМА КРАЈА Возио у супротном смеру на Руменачком путу НИЈЕ НИ СВЕСТАН КОЛИКО ЈЕ ОПАСАН

10.10.2025. 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Свакодневно се на улицама Новог Сада сусрећемо са несавесним возачима којисвесно или несвесно угрожавају све ученике у саобраћају.

Овог пута смо камером забележили једног који је возио у супротном смеру на Руменачком путу код Градског гробља. Ово закон карактерише као насилничка вожња.

Срећом, није изазвао никакав удес. Ипак, овакво понашање у саобраћају је за сваку осуду. 

Иначе, ово није једини овакав возач забележен у несавесној вожњи данас у Новом Саду.

 

насилничка вожња
Нови Сад
