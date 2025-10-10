(ВИДЕО) ДИВЉАЊУ НА НОВОСАДСКИМ УЛИЦАМА НЕМА КРАЈА Возио у супротном смеру на Руменачком путу НИЈЕ НИ СВЕСТАН КОЛИКО ЈЕ ОПАСАН
10.10.2025. 13:42 13:50
Свакодневно се на улицама Новог Сада сусрећемо са несавесним возачима којисвесно или несвесно угрожавају све ученике у саобраћају.
Овог пута смо камером забележили једног који је возио у супротном смеру на Руменачком путу код Градског гробља. Ово закон карактерише као насилничка вожња.
Срећом, није изазвао никакав удес. Ипак, овакво понашање у саобраћају је за сваку осуду.
Иначе, ово није једини овакав возач забележен у несавесној вожњи данас у Новом Саду.