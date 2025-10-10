НОЋНИ БАЗАР У ЧОКИ У СУБОТУ Креативне радионице и ативности и за децу БОГАТА ПОНУДА РУКОТВОРИНА, СУВЕНИРА И ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
У оквиру јесењих активности и обележавања Дечије недеље, у Чоки ће у суботу, 11. октобра, од 14 до 22 часа у дворишту Дома културе бити одржан Ноћни базар.
Од 16 часова, у Дому омладине, у сарадњи са Колпинг друштвом Србије и Новосадским ноћним базаром, биће одржане креативне радионице и активности за децу, као и радионица за предузетнице, уз богату понуду излагача, укусну храну и музику уживо. Најмлађи ће моћи да учествују у прављењу теста и сапуна, да се друже са Елзом из Залеђеног краљевства, да раде на развоју моторичких вештина, као и да уживају уз аниматоре и бројне друге забавне и едукативне садржаје.
За одрасле ће бити одржане занимљиве радионице, богата понуда рукотворина, сувенира и домаћих производа, а целокупну атмосферу ће употпунити жива музика.
Од 14 часова у холу Дома културе биће одржана и едукативна трибина на тему “Практичан маркетинг за практичну жену”.