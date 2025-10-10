БЕОЧИН СЛАВИ ДАН ОСЛОБОЂЕЊА Седам дана богатог а бесплатног програма за све генерације, погледајте шта су припремили!
Поводом обележавања 16. октобра, Дана ослобођења и Дана општине Беочин, 10. октобра у Беочину почиње програм Октобарских свечаности, који ће ове године трајати до 27. октобра.
И ове године, у сарадњи са јавним предузећима, организацијама и установама, Општина Беочин припремила је разноврсне бесплатне програме који ће у наредним данима понудити посетиоцима прилику за дружење, рекреацију, спортска, концертна и културна дешавања, бесплатне превентивне прегледе за децу и одрасле, као и друге активности намењене породицама и суграђанима свих генерација.
Октобарске свечаности биће најављене поделом програма и поклона грађанима општине Беочин на промо штанду, данас у 12 часова на платоу централне аутобуске станице у Беочину, а од 13 до 17 часова одељење педијатрије Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ спроводи инфо дан за децу и родитеље где ће се вршити бесплатни превентивни прегледи, едукација на тему превенције обољења које изазива ХПВ вирус као и бесплатна вакцинација ХПВ вакцином.
У суботу, 11. октобра у беочинском Дому здравља од 8 до 12 часова организовани су и бесплатни превентивни прегледи за одрасле, у оквиру којих ће грађани моћи да изврше лабораторисјке анализе крви (ККС), контролне прегледе за дијабетичаре а све особе старије од 45 година могу урадити и бесплатан скриниг на колоректални карцином.
Беочин је и ове године домаћин XV Међународног турнира у џудоу „Трофеј Беочина“ који ће током предстојећег викенда, 11. и 12. октобра, окупити око 400 учесника из десет земаља. Церемонија свечаног отварања је у суботу, 11. октобра у 9.30 часова у Спортском центру „Беочин“. Организатор догађаја је Џудо клуб „Цемент“ а покровитељ догађаја је Општина Беочин.
У понедељак, 13. октобра, у Општини Беочин биће уприличен свечани пријем за породице бораца, ратних и цивилних инвалида рата на коме ће Општина Беочин поводом обележавања 16. октобра, уручити борачке легитимације као и новчане награде деци бораца.
У среду, 15. октобра од 17 часова на Тргу младости у Беочину биће уприличен музички и забавни програм за најмлађе суграђане и њихове породице који је припремила Туристичка организација општине Беочин. Деца ће овом приликом обележити Дан општине на свој начин уз дружење и забаву на омиљеном градском тргу са аниматорским тимом „Џентлмен и Дама“ док ће одрасли моћи да уживају и концерту беочинског „Чарли Браун“ бенда.
Беочин ће у четвртак, 16. октобра званично обележити свој Дан општине и Дан ослобођења, програмом који почиње у 11 часова полагањем венаца у Парку хероја, након чега ће у 12 часова у Културном центру општине Беочин бити одржана и Свечана седница Скупштине општине Беочин праћена свечаном академијом на којој ће бити додељена највиша општинска признања – Октобарске награде.
У петак, 17. октобра у 12 часова на Тргу младости у Беочину биће уприличена промоција рада Црвеног крста „Беочин“ као и представљање могућности волонтирања у овој организацији уз друштевно-одговорну кампању у склопу обележавања Европског дана против трговине људима.
Истог дана за беочинску публику и све госте Беочина биће уприличен поклон концерт популарног музичког састава Тропико бенд, који ће почети у 20 часова у Спортском центру „Беочин“.
Улаз на концерт је бесплатан.
У суботу, 18. октобра на програму Октобарских свечаности је рекареативни дан а за суграђане је организована планинарска тура стазама Фрушке горе која ће почети у 8.45 часова из насеља Думбово стазом која води ка Гологлави, Кобилици и Риму до манастира Беочин. Дужина стазе је око 10 километара а за све учеснике предвиђен је пикник и дружење уз радионице за најмлађе на паузи коју ће група направити у шумској заједници „Рим“.
Више информација и пријаве за учешће у планинарској тури, сви заинтересовани могу добити путем броја телефона 065 86 91 368 сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Такође у суботу, 18. октобра, Културни центар општине Беочин припремио је бесплатне биоскопске пројекције за децу и одрасле а на репертоару нас од 17 часова очекује цртани филм „Штрумпфови: Велики филм“ док је у 19 часова на програму биоскопа филм „Ф1“.
Улаз је бесплатан.
Током викенда, 18. и 19. октобра, од 11 часова на великом паркингу Спортског центра „Беочин“ биће одржане ауто слалом трке у организацији АСУ „Коала Рејсинг“ из Беочина и Спортског ауто и картинг савеза Војводине. Током два такмичарска дана, возачи ће имати прилику да покажу своје вештине и спретност на стазама а публику очекују динамичне вожње и права борба учесника за најбоље време.
У недељу, 19. октобра у Спортском центру „Беочин“ одржаће се Коло реагионалне лиге у боксу у коме ће учешће узети више од двадесет клубова и њихових такмичара који долазе у Беочин из целе Војводине. Организатор догађаја је Бокс клуб „Беочин“.
Улаз је слободан.
У уторак, 21. октобра публика ће у Културном центру општине Беочин од 19 часова имати прилику да ужива у великом концерту КУД-а „Бриле“, у оквиру кога ће се представити бројни извођачи а програм под називом „Поздравље игром и песмом“ извешће све секције беочинског најстаријег културно уметничког друштва – фолклорни ансамбл, тамбурашки оркестар, књижевни клуб, аматерско позориште као и мешовити хор. Покровитељ догађаја је Општина Беочин.
У среду, 22. октобра у 19 часова у Културном центру, у оквиру програма Октобарских свечаности биће уприличено и отварање хуманитарне изложбе слика „Блесак у оку жене“, која ће представити радове полазница на истоименом програму радионица сликања. Сав приход од продаје слика и овог пута биће усмерен на подршку нашим суграђанима којима је помоћ и подршка у лечењу неопходна.
Културни центар општине Беочин биће домаћин и промоције најновијег романа „Кројач“ ауторке Јелене Бачић Алимпић, која ће бити уприличена у петак, 24. октобра у 19 часова у холу Културног центра.
Крај овогодишњих Октобарских свечаности обележиће одржавање позоришног фестивала аматерског стваралаштва „ПозорФест“, који се ове године, под покровитељством Општине Беочин, одржава од 27. до 31. октобра.
Свечано отварање фестивала биће уприличено у Културном центру општине Беочин у понедељак, 27. октобра у 20 часова представом „Тело“ коју ће извести Аматерско позориште КУД „Бриле“.
Улаз је бесплатан.