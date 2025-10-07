БЕСПЛАТНО, ЗАБАВНО И ЕДУКАТИВНО Ђаци прваци Беочина добијају шансу за сјајно искуство, ево како се пријавити!
Компанија „Лафарж Србија” у сарадњи са спортском организацијом „Звезда сјајна” и Основном школом „Јован Грчић Миленко“ организује бесплатан спортско-едукативни програм за све ученике првих разреда са територије општине Беочин, који ће трајати од 14. октобра до 23. децембра.
Програм је осмишљен како би нашим најмлађим суграђанима омогућио да кроз игру, спорт и науку развијају здраве навике, радозналост и самопоуздање.
Имајући у виду да први разред доноси много нових изазова, али и бескрајно много радости за децу, „Лафарж Србија”, као компанија која брине о локалној заједници и улаже у будуће генерације, омогућила је овај бесплатан програм са акцентом на спорт, едукацију и дружење, на који се могу пријавити сви ученици првих разреда који похађају обе основне школе на територији општине Беочин.
Програм се реализује у сарадњи са спортском организацијом „Звезда сјајна”, која окупља стручњаке из области спорта, психологије, нутриционизма и дечје едукације.
Шта вас очекује?
Часови спорта – развој кондиције, координације и здравих навика кроз игру;
Радионице пажње, моторичких и когнитивних способности – кроз забавне задатке који подстичу креативност;
Часови о здравој исхрани – учење о важности воћа, поврћа и воде;
Учење о спортским вредностима – фер-плеј, тимски дух и дисциплина;
Научне радионице и експерименти – истраживање света кроз практичне покусе.
Термини и локација
Програм се одржава уторком и четвртком од 17.45 часова, у спортској сали за физичко васпитање у оквиру „Мале школе” у Беочину и траје 90 минута.
Програм траје од 14. октобра до 23. децембра, када ће се одржати свечана додела диплома и медаља за све учеснике.
Како се пријавити?
Сви заинтересовани родитељи своје прваке могу пријавити лично код школског психолога Миње Ненадов у Основној школи „Јован Грчић Миленко” или путем мејла: [email protected]
Ученици првих разреда који похађају школу у Беочину пријаве могу извршити и код својих учитељица.
Заједно градимо здраво, радосно и радознало детињство.
Добродошли!