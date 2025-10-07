broken clouds
СРЕДСТВИМА РЕПУБЛИЧКОГ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У Стапару почели радови на рехабилитацији коловоза

07.10.2025. 11:10 11:17
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
асфалт
Фото: Град Сомбор

СОМБОР: Захваљујући средствима прибављеним на конкурсу Министарства пољопривреде за развој руралне инфраструктуре, радници суботичког предузећа „Војпут“ д.о.о. су почели са радовима на рехабилитацији кловоза у Улици краља Петра Првог у Стапару.

Извор средстава за овај посао не чуди, јер Стапар није само село узорних домаћина, већ насеље рекордера и шампиона у пољопривредној производњи.

Започети радови на рехабилитацији коловоза у овој улици, над којим стручни надзор обавља сомборско градско Јавно предузеће „Простор“, обухватају рушење постојеће коловозне конструкције гребањем, након чега следи изравнавање и профилисање постојећег коловоза асфалтом, а затим наношење и израда новог хабајућег слоја асфалт-бетона по целој ширини коловоза, као и уређење банкина. У оквиру радова на рехабилитацији ове улице асфалтираће се коловоз у укупној дужини од око два километра и ширини од три метра.

асфалтирање улица Стапар
Војводина Бачка
