07.10.2025.
Нови Сад
ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА САОБРАЋАЈА У KOВИЉУ И ШАНГАЈУ Изводе се радови на коловозној конструкцији

07.10.2025. 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: Град Нови Сад

Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене измене режима саобраћаја на путу Ковиљ – Гардиновци (од надвожњака према Гардиновцима) у периоду од 7. до 17. октобра 2025. године.

Такође, због извођења радова на поправци коловоза, у периоду од 6. до 17. октобра 2025. године на снази је привремена обустава саобраћаја у Седмој улици у насељу Шангај.

Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, а у циљу бољег и безбеднијег одвијања саобраћаја.

Потребна је повећана опрезност и поштовање саобраћајне сигнализације током трајања радова.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
