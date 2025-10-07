ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА САОБРАЋАЈА У KOВИЉУ И ШАНГАЈУ Изводе се радови на коловозној конструкцији
Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене измене режима саобраћаја на путу Ковиљ – Гардиновци (од надвожњака према Гардиновцима) у периоду од 7. до 17. октобра 2025. године.
Такође, због извођења радова на поправци коловоза, у периоду од 6. до 17. октобра 2025. године на снази је привремена обустава саобраћаја у Седмој улици у насељу Шангај.
Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, а у циљу бољег и безбеднијег одвијања саобраћаја.
Потребна је повећана опрезност и поштовање саобраћајне сигнализације током трајања радова.