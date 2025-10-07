ЦРНА БАРА ОРГАНИЗОВАЛА 15. КУКУРУЗИЈАДУ У ручном брању кукуруза такмичило се 17 екипа ИЗ ВОЈВОДИНЕ И МАЂАРСКЕ
ЦРНА БАРА: У организацији Културног друштва „Црна Бара”, одржана је 15. пут Кукурузијада у овом селу чоканске општине.
Позната по програму који обухвата традиционални начин окупљања такмичара, заједнички надничарски доручак, уговарање посла са газдом парцеле и ручно брање кукуруза, ова манифестација окупила је 17 екипа из из целе Војводине и суседне Мађарске, припадника различитих мањинских заједница као и удружења и групе грађана српске националности.
Најуспешнија екипа која је по оцени жирија била најбоља у ручном брању кукуруза, сечењу стабљика, везивању у снопове и постављању купа је била из Новог Орахова, друго место су освојили Сенћани а трећа је била екипа из Утрина. Најлепши доручак је припремила екипа Ђула из Мађарске, а најбољу ракију су донеле жене из Падеја.
Идеја за организовање овакве манифестације проистекла је из жеље да се очувају стари банатски обичаји, а минулих година уочава се и интересовање деце и младих који желе да се опробају у ручном брању кукуруза и буду део ове јединствене манифестације.
Успешност такмичарских екипа пратио је жири према критеријумима оцењивања. Оцењивали су брзину, уредност, висину чапурике, чврстину и технику повезивања кукурузовине у снопове и постављање купе. Такмичаре је на њиви пратила и музика.
Манифестација је завршена у центру села, проглашењем најбољих екипа, поделом сувенира свим учесницима – шоље са одштампаним логом манифестације - клип кукуруза. Учесници су уживали у заједничком ручку и дружењу уз песму. Жене из Црне Баре су послужиле колаче са лудајом што су саме припремиле по старим рецептима.
Црнобарци су за ову приредбу добили подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Општине Чока, Месне заједнице Црна Бара, приватних предузетника који су донирали средства. Мештани села својим радом допринели су да 150 учесника манифестације задовољни кућама и најаве долазак и догодине.