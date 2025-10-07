ОД ЧЕТВРТКА ДО СУБОТЕ У КУЛТУРНОЈ СТАНИЦИ „СВИЛАРА” Уметнички фестивал нових медија
У Културној станици „Свилара”, Ђорђа Рајковића 6б, Нови Сад од четвртка, 9. октобра, до суботе, 11. октобра, одржава се 29. интернационални уметнички фестивал нових медија Видеомедеја.
Фестивал се реализује у продукцији Удружења за видео уметност Видеомедеја, а сваког дана програм траје од 17 до 22.30 часова. Улаз је бесплатан.
Тема овогодишњег фестивала је Амбивалентни идентитет. Она упућује на фрагментисан и динамичан поглед на савремени свет, у коме границе између стварног и виртуелног, слободе и контроле, права и забрана постају порозне. Амбивалентни идентитет отвара простор уметничког истраживања и израза, док визуелни идентитет фестивала користи мотив муве – са својим фасетним оком – као симбол мултиперспективности и сложености савременог доба.
У такмичарски програм селектована су 24 дела из око 900 пријављених радова. Програм обухвата 17 пројекција (видео, филм и анимација) које ће се приказивати у четвртак и петак од 20.30 до 22.30 часова, шест медијских инсталација и интерактивних пројеката доступних публици у четвртак и петак од 17 до 22.30 часова, као и један аудиовизуелни наступ у суботу увече од 20.15 до 20.45 часова.
Селектори овогодишњег програма су Ивана Сремчевић Матијевић, уметница и директорка Удружења за видео уметност Видеомедеја и истоименог фестивала; Срђан Радаковић, редитељ, аниматор и професор на Академији уметности у Новом Саду; и Петар Митрић, селектор и филмски професионалац, тренутно главни продуцент Белдокс фестивала документарног филма.
О најбољим радовима одлучиваће међународни жири у саставу: Агниесзка Кубицка-Дзиедусзyцка (Пољска), кустоскиња и продуценткиња медијске уметности; Марина Гржинић (Словенија), филозофкиња, теоретичарка и уметница; и Ненад Милошевић (Србија), филмски редитељ и сценариста. Жири ће доделити Videomedea Grand Prize, у износу од 1.000 евра за најбољи рад из такмичарског програма, као и похвале.