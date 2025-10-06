ЈУСУП ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЗВЕЗДОМ: "Молиш Бога да извучеш живу главу кад долазиш у Београд "
Данијел Јусуп, тренер Задра, похвалио је београдску публику након тријумфа над Црвеном звездом, те говорио о величини успеха свог тима.
Гости из Хрватске су у првом колу нове сезоне АБА лиге успели да тријумфују против фаворизованих црвено-белих (85:79).
Јусуп није крио одушевљеје победом, истакавши скокове као њен кључан фактор.
"Увек кад долазиш у Београд евролигашу молиш Бога да извучеш живу главу. Видео сам на тренингу да су играчи расположени. Мислим да смо играли јако добро, имали смо проблема са њиховом агресивношћу, тешко смо могли организовати неки добар напад. Мислим да смо погодили важне шутеве. Ми кад добијемо скок, ми обично добијемо и утакмицу. Имали смо 40, а они 37. Честитам свима, велика победа, морамо остати са две ноге на земљи и покушати да одиграмо што више оваквих утакмица", рекао је Јусуп.
По окончању меча, публика у "Пиониру" је поздравила аплаузом гостујуће играче.
"Мени је било топло око срца кад сам чуо. Београдска публика је научила на европски крем, знају да препознају вредности. Аплауз у Пиониру има посебну тежину, то је свима нама на понос", закључио је Јусуп.