Распоред сахрана за уторак, 7. октобар

Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Владимир (Стеван) Величковић, 1968, урна, у 10.30,

Милена (Саво) Недељковић, 1960, у 11.15

Љубодраг (Милета) Станић, 1952, у 12.00,

Марија (Дане) Узелац, 1936, у 12.45,

Катица (Лазар) Цвејић, 1949, у 13.30,

Никола (Славко) Марковић, 1956, у 14.15,

Душан (Лазо) Брканлић, 1949, у 15.00.

На Доњем новом гробљу у Футогу:

Јелица (Анђелко) Густоњ, 1947, у 13.00.

На Новом гробљу у Петроварадину: 

Стана (Никола) Баљак, 1940, у 13.00.

На Ветерничком гробљу: 

Нада (Никола) Веселиновић, 1955, у 15.00.

На Каћком гробљу: 

Дренка (Стеван) Танасин, 1938, у 13.00.

На Централном гробљу у Футогу: 

Глиго (Цвијан) Илић, 1955, у 15.00

Јово (Миле) Пртија, 1943, у 11.00.

Нови Сад
