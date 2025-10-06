Распоред сахрана за уторак, 7. октобар
06.10.2025. 15:10 15:11
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Владимир (Стеван) Величковић, 1968, урна, у 10.30,
Милена (Саво) Недељковић, 1960, у 11.15
Љубодраг (Милета) Станић, 1952, у 12.00,
Марија (Дане) Узелац, 1936, у 12.45,
Катица (Лазар) Цвејић, 1949, у 13.30,
Никола (Славко) Марковић, 1956, у 14.15,
Душан (Лазо) Брканлић, 1949, у 15.00.
На Доњем новом гробљу у Футогу:
Јелица (Анђелко) Густоњ, 1947, у 13.00.
На Новом гробљу у Петроварадину:
Стана (Никола) Баљак, 1940, у 13.00.
На Ветерничком гробљу:
Нада (Никола) Веселиновић, 1955, у 15.00.
На Каћком гробљу:
Дренка (Стеван) Танасин, 1938, у 13.00.
На Централном гробљу у Футогу:
Глиго (Цвијан) Илић, 1955, у 15.00
Јово (Миле) Пртија, 1943, у 11.00.