ЕКИПЕ ТОПЛАНЕ НА ЛИЦУ МЕСТА Због хаварије делови града без грејања
06.10.2025. 13:06 13:21
Због радова на санацији хаварије, данас, 6. октобра, од 10 сати, на Булевару ослобођења 31, биће прекинута испорука топлотне енергије за грејање за објекте у следећим улицама:
- Булевар краља Петра I 18а-26;
- Булевар ослобођења 15-25;
- Саве Ковачевића 5.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се истог дана, 6. октобра, у раним послеподневним часовимам јављају из ЈКП Новосадска топлана.