light rain
14°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕКИПЕ ТОПЛАНЕ НА ЛИЦУ МЕСТА Због хаварије делови града без грејања

06.10.2025. 13:06 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Новосадска топлана
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Због радова на санацији хаварије, данас, 6. октобра, од 10 сати, на Булевару ослобођења 31, биће прекинута испорука топлотне енергије за грејање за објекте у следећим улицама:

-           Булевар краља Петра I 18а-26;

-           Булевар ослобођења 15-25;

-           Саве Ковачевића 5.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се истог дана, 6. октобра, у раним послеподневним часовимам јављају из ЈКП Новосадска топлана.

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник/ЈКП Новосадска топлана
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај