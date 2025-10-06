Уз Росића у тиму Србије
ВОШИН НОВИ „ОРАО“ РАНЂЕЛОВИЋ: Част је бити у репрезентацији, оправдаћемо позив
Селектор Драган Стојковић одлучио је да у репрезентацију Србије уврсти и фудбалера Воше Лазара Ранђеловића пред наредне обавезе и утакмице „орлова“.
Репрезентација Србије у октобарском прозору најпре дочекује Албанију, 11. октобра у 20:45, а потом и три дана касније у истом термину гостује Андори.
Лазар Ранђеловић изјавио је да је позив у репрезентацију Србије велика част и привилегија као и да је захвалан на томе што је препознат марљив труд и рад, али да је ово само подстрек да се у истом ритму настави.
– Част и привилегија је бити у репрезентацији Србије и добити позив селектора. Веома сам срећан што ћу бити са најбољим српским фудбалерима и спортистима. Био сам већ једном део репрезентације, али сигурно да ми је и сада посебно драго што сам са А тимом – истакао је фудбалер Војводине.
Ранђеловић је додао да је пресрећан што је добио шансу, али да је позив селектора само потврда да мора наставити са вредним радом.
– Даћу све од себе да помогнем колико год је у мојој могућности и колико год се од мене тражи. И као клуб смо добро кренули сезону, па сам се и ја лако уклопио у све то. Радим исто као и пре, чак и мало више након повреде. Хвала Богу да сам здрав и зато је мој фокус још већи. Шеф ми је дао шансу од првог дана и ја једноставно морам да то оправдам и да сваку нову шансу заслужим. Ништа није готово, овај позив је само потврда да се нешто ради добро, али мора се наставити са тим.
Војводина ће у репрезентацији Србије имати двојицу представника, пошто је уз Ранђеловића, позив селектора Стојковића зарадио и голман Драган Росић.
– Много сам срећан и значи ми што нећу бити ‘сам’ у репрезентацији, већ је ту и мој саиграч и другар Росић. Драго ми је да долазимо из истог клуба, знамо колико је то велика ствар за Војводину. Захвални смо на позиву, али и клубу што се налазимо у оваквој ситуацији. Урадићемо све да оправдамо овај позив и да представимо Војводину у најбољем могућем светлу – закључио је Лазар Ранђеловић.