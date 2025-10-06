СТОЈКОВИЋ О АЛБАНИЈИ: Најважнији противник у овом тренутку, имамо снаге и квалитета да стигнемо до баража за Мундијал 2026.
Фудбалери Србије почеће у понедељак у Старој Пазови припреме за дуеле са Албанијом и Андором у квалификацијама за СП 2026.
Фудбалери Србије ће 11. октобра у Лесковцу дочекати Албанију, док ће три дана касније гостовати Андори.
Стојковић је на почетку конференције за медије упитан да ли ће Србија играти у баражу за Мундијал 2026.
– Мислим да хоће, зависи од нас, све је у нашим рукама, знамо круцијалну важност меча против Албаније. Отвара се пут ка марту следеће године и баражу, имамо снаге и квалитета да стигнемо до тог циља – рекао је Стојковић на конференцији за медије у Старој Пазови.
Прво место на табели групе К квалификација за СП 2026. држи Енглеска са 15 бодова, Албанија има осам, а Србија седам. Летонија је четврта са четири, док је Андора последња без бодова.
Победник групе ће директно изборити пласмана на СП, а другопласирани ће ићи у бараж.
– Албанија је одличан и снажан тим, велики је ривал на фудбалском пољу за нас, а гледајући табелу и шта може да се деси, ја очекујем најбоље по нас. Не можете сваки дан да играте са Француском, Португалом, Немачком... Морате и ово да играте, да ли је атрактиван, некоме да, некоме не. За мене је најважнији противник у овом моменту – додао је Стојковић.
Стојковић пред мечеве против Албаније и Андоре има проблеме са повредама играча. На листи повређених се налазе Саша Лукић, Иван Илић, Александар Катаи, Коста Недељковић, Немања Гудељ и Вања Милинковић-Савић. Накнадно су у национални тим позвани Лазар Ранђеловић, Вања Драгојевић и Василије Костов.
– Имамо подужи списак повређених. Неће бити Лукића, због повреде примицача. Илић има повреду листа ноге, на последње три утакмице није играо. За Катаија знате да има проблема, такође, Недељковић има повреду после које следи пауза од два месеца. Повређен је и Гудељ, урађена је додатна дијагностика, видећемо да ли ће моћи да буде на располагању. Нема ни Вање Милинковић-Савића, има проблем у доњем делу леђа, играо је под ињекцијама, доктор Наполија нам је јавио у писаној форми да је потребан опоравак – навео је Стојковић.