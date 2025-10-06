overcast clouds
ОД ДАНАС ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА У ВРШЦУ Вакцине доступне у више амбуланти

06.10.2025. 11:54 11:59
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Вршац
Фото: Дом здравља Вршац

Вакцинација против сезонског грипа почиње данас у Вршцу, а спроводиће се у термину од 8 до 18 часова.

Имунизација ће се спроводити у Дом здравља Вршац – општа медицина и медицина рада, затим у амбуланти „Димитрије Туцовић“ и оној у Улици Стевана Мокрањца код ДИС-а. 

Вакцине ће моћи да се приме и у амбулантама у Уљми, Избишту, у Павлишу, затим у Великом Средишту и у Гудурици. 

Пристигла вакцина „TorVaxFlu” намењена је старијима од 18 година и хроничним болесницима, а сви који је желе, потребно је само да се обрате свом изабраном лекару.

Вршац
Војводина Банат
