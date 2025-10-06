overcast clouds
НА СЕВЕРУ БАЧКЕ ПОЧЕЛА ПРОИЗВОДЊА "ЦРВЕНОГ ЗЛАТА" Наводњавање кап по кап поправља укус јелима

06.10.2025. 10:50 11:05
Пише:
Дневник
Извор:
М. Митровић
паприка
Фото: Дневник.рс / М. Митровић

МАРТОНОШ: Берба и прерада зачинске паприке су у пуном јеку, а „црвено злато“ у Србији највише се производи на северу Бачке и Баната, у Хоргошу, Мартоношу и Новом Кнежевцу, уз сировинску базу и у другим војвођанским атарима.

У Мартоношу се у неколико породичних фирми, за запршку и зачињавање јела, произведе више млевене зачинске паприке него у суседној Мађарској.

Једна од успешних је фирма СД породице Хајдин, која у производњи зачинске паприке, спанаћа, паштрнака и листа першуна, сарађује са око 200 пољопривредних газдинстава.

– Ова сезона се показала добром у производњи зачинске паприке, при чему је берба почела мало касније него лане. Приноси су добри, као и квалитет сировина, а и већи су, па је већа и понуда сировина за прераду, али смо настојали да изађемо у сусрет произвођачима, па је откупна цена остала иста и износи 80 динара за килограм – каже заменица директора у предузећу СД Сузана Хајдин, надајући се да ће цена крајњег производа расти.

паприка
Фото: Дневник.рс / М. Митровић

Један део зачинске паприке из погона „СД“ прода се на домаћем тржишту, док се већи део извози у земље Европске уније и Америку. Сузана Хајдин додаје да се труде да пробуде свест код људи да користе квалитетну зачинску паприку и друге производе који се производе у Србији.

Ове сезоне три нова производа 

Руководилац производње у предузећу СД, технолог Тамаш Сабо наглашава да је Мартонош веома познат по зачинској паприци и сушеном поврћу, а као предузеће, настоје да одрже корак са светским трендовима,  те су тржишту понудили и зачинске смеше. Ове сезоне, лансирали су три нова производа који су без адитива и задовољавају све захтеве нових трендова у припреми здраве хране. У питању су зачини за пилетину и кромпир као и универзални „домаћински зачин“, додатак јелима са поврћем са овог сировинског подручја у Војводини.

паприка
Фото: Дневник.рс / М. Митровић

– Род је био добар и код осталих култура које прерађујемо. У пролеће прво иде прерада спанаћа, затим мирођије, лист першуна и у финишу сезоне је прерада зачинске паприке. Велике суше су велики изазов за наше произвођаче, јер некада се спанаћ могао произвести без заливања што нажалост више није могуће. У производњи паприке око 80 одсто произвођача за наводњавање користи систем кап по кап и без тога је веома тешко постићи добре приносе – указује Хајдин.

Уз наводњавање произвођачи остварују приносе 10 до 13 тона паприке по хектару, што им обезбеђује исплативост производње. Из бербе са војвођанских поља паприка се допрема у Мартонош, где пре прераде одлежава на писти. Поред квалитетене млевене зачинске паприке, која је на добром гласу на домаћем и иностраном тржишту, у погонима СД се производи сушено поврће и разне зачинске смеше која олакшавају спремање хране домаћицама и кулинарима.

зачинска паприка наводњавање
Извор:
М. Митровић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
