ПОМОЗИМО ПЕТРИ И ВЕРИ
ЈУБИЛАРНИ ДЕСЕТИ КОНЦЕРТ „Срцем и музиком за Детелинару”
Удружење грађана „Нови Сад“ и „Ми & Ла 021“у уторак, 7. октобра од 17 часова, у центру Старе Детелинаре, испред робне куће у Миленка Грчића 6а, организују јубиларну десету манифестацију “Срцем и музиком за Детелинару”.
Циљ акције је прикупљање новца за мале борце – Петру и Веру, девојчице рођене у 32. гестацијској недељи, које се боре са озбиљним здравственим изазовима (F82 – специфичан поремећај развоја покретљивости, као и дилатативна кардиомиопатија код Вере). Оне не ходају, не седе и не говоре, али њихов осмех и борбени дух говоре више од речи.
Програм почиње у 17 часова хуманитарним базаром за Петру и Веру, дечји концерт почиње у 18 часова, а сат касније наступа Gentlemen’s bend. Посебан додатак вечери је програм чаша вина – за Петру и Веру.
Организатори позивају свакога ко жели и може да пошаље СМС садржине 1477 на број 3030.