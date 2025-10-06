СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС У ИНЂИЈИ У ПОТПУНО НОВОМ РУХУ Трим стаза, теретана на отвореном и игралишта ПРОСТОР ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ
Након модерне трим-стазе која је отворена ове године у плану локалне самоуправе у Инђији је изградња спортско-рекреативног комплекса "Леје", чиме ће бити унапређен спорт у Инђији, али и туристичка понуда ове општине.
Нова трим стаза отворена је у јулу месецу ове године, а радови су коштали готово 80 милиона динара, док је локална самоуправа обезбедила новац за израду пројектно-техничке документације. Дуга је 1.674 метра и широка 1,75 метара.
Дуж трасе постављен је 51 стуб са савременом, енергетски ефикасном расветом, као и модеран урбани мобилијар, што простор чини пријатним и функционалним за све кориснике.
- У близини комплекса налази се Келтско село и Золошки врт који могу да употпуне и туристичку понуду тог дела Инђије. Имали смо пројекат трим стазе са којим смо конкурисали код Покрјинског секретаријата за туризам и Министраства за туризам и добили смо око 80 милиона динара. То смо успешно завршили и када су видели нашу озбиљност у томе да можемо за готово пола године да дођемо од пројекта до реализације, надлежне службе су подржали наш следећи пројекат – казао је председник Општине Инђија Марко Гашић.
Реч је о уређењу предњег дела Леја, односно сређивање канала који су около, а у плану је и нова теретана на отвореном, велико игралиште за најмлађе, терен за мали фудбал и терени за одбојку и кошарку.
- Реч је о простору у ком ће моћи да уживају не само Инђијчани, већ туристи – казао је Гашић.
Тренутно су како је рекао у току преговори за добијање новца за реализацију овог пројекта који би требало да кошта око 180 милиона динара.
На званичним Инстагрма и Фејсбук налозима општине Инђија објављен је видео који приказује нови изглед туристичко-рекреативног комплекса Леје, укључујући и савремену трим-стазу са паметном расветом.
