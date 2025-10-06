light rain
БАЧКА ТОПОЛА ДОБИЈА МОДЕРНИ ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН СА ТЕРМАЛНОМ ВОДОМ И ДЕЧЈИМ БАЗЕНОМ Општина развија туризам, спорт и образовање

06.10.2025. 08:58 09:20
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Фото: Бачка Топола Фото: Дневник.рс/Ј. Ивановић

Изградња затвореног базена у Бачкој Тополи, у центру насеља на месту некадашњег рекреационог центра „Венус”,  ушла је у завршну фазу, па су шкољке већ напуњене водом и уграђена је опрема.

Градски базен ће садржати базен са термалном водом, дечји и пливачки базен у коме ће, осим рекреационих активности, бити организована и званична такмичења. Такође, изграђен је и велнес центар са четири сауне и тепидаријумом, као и теретана и кафић.

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић је пре неколико месеци, током посете Бачкој Тополи, обишла комплекс затворених базена и рекла да је реч о великом заједничком пројекту локалне самоуправе и Управе за капитална улагања Војводине, чија је друга фаза изградње коштала 750 милиона динара

Идеја је и да школе организују део часова физичког васпитања у том комплексу. Према пројекту изграђен је већи базен за пливање димензија 33 пута 25 метара, и један мали базен за децу дименизија осам пута 12 метара и дубине од 0,9 метара, док је на на јужној страни објекта пројектован базен са термалном водом кружног облика исте дубине. Базенски комплекс је топлом везом, односно мостом повезан са ТСЦ Ареном. Такође предвиђена и изградња саобраћајног прикључка са паркинг капацитета 30 места.

Изградња базена изводи се по пројекту новосадске пројектантске куће „ДБА”, у складу са ФИНА стандардима.

