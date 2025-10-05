ЗАЈЕДНО ЗА ВАСИЛОВО ЗДРАВЉЕ Помозимо младом Василу Виду Пашанском у његовој животној борби
Младић Васил Вид Пашански (1994) већ дуже време води тешку битку са лајмском болешћу.
После више година неизвесности и погрешних дијагноза, тек 2024. године откривено је да је узрок његових здравствених проблема инфекција бактеријом Borrelia burgdorferi — узрочником лајмске болести.
У Клиничком центру за неурологију, где се лечио више од годину дана, лекари нису успели да пронађу узрок тегоба. Првобитно му је постављена дијагноза paraplegia non specific, а Васил је био принуђен да користи инвалидска колица. Тек након тестирања у Институту „Батут“ и додатних анализа у Босни и Херцеговини, потврђена је дијагноза лајмске болести.
Због касног стадијума болести и немогућности да се лечење настави у оквиру државних институција, Васил је упућен на приватно лечење код др Сајме Кркић–Даутовић у Сарајеву. После више циклуса антибиотских терапија и неопходних пауза, предстоји му нова терапија и контрола у Сарајеву, где ће се одредити даљи ток лечења.
Сва прикупљена средства биће искоришћена за лабораторијске анализе и терапију — како би Васил могао да настави борбу за оздрављење.
Како можете помоћи
Хуманитарна фондација „Покрени живот“ покренула је акцију прикупљања помоћи под слоганом „Заједно за Василово здравље“.
Пошаљите СМС са бројем 332 на 3800
(цена поруке је 200 динара)
Динарски рачун: 160-6000002214204-94
Девизни рачун: 160-6000002194380-08
IBAN: RS35160600000219438008
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Свако може допринети — сваком поруком, сваком уплатом, сваком поделом вести.
Помозимо Василу да поново стане на своје ноге.