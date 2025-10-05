РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КАО КУЛТУРНА СТРАТЕГИЈА НОВОГ САДА Челичана – од индустријског наслеђа до новомедијског центра
Нови Сад је у својој кандидатури за титулу УНЕСКО креативног града медијских уметности показао да креативност не почива само у новим садржајима, већ и у способности да се наслеђе трансформише у ресурс будућности.
Један од најуpeчатљивијих примера тог процеса јесте Челичана, монументални објекат у Дистрикту, који је из рушевина индустријског погона прерастао у репрезентативни центар савремене уметности и културе.
Некада део фабрике, данас мултифункционални простор
Некада део фабрике Браћа Крамер, познате по производњи челичних плетива, мрежа за млинове и других производа од метала, Челичана је дуго била симбол прошлог времена – објекат који је изгубио своју првобитну функцију и препуштен забораву. Међутим, уместо рушења, Нови Сад се одлучио за ревитализацију и преображај овог простора у највећу новомедијску галерију у региону.
Управо та одлука одражава филозофију да се идентитет града гради не само чувањем културног наслеђа, већ и његовим поновним осмишљавањем кроз нове намене. Данас, Челичана својим унутрашњим дизајном и очуваним елементима индустријског ентеријера сведочи о прошлости, док истовремено отвара врата будућности. Као мултифункционални центар, она нуди концертне и изложбене сале, биоскопске и друге просторе који ће служити бројним другим садржајима. Челичана није само простор – то је место дијалога уметности, технологије и публике, простор у којем се експериментише, спајају дисциплине и стварају нови облици израза.
Мост између прошлости и будућности
Такви пројекти показују како трансформација напуштених и неупотребљивих индустријских објеката може бити мотор урбаног и културног развоја. У случају Новог Сада, преображај Челичане имао је и шири стратешки значај – она је постала симбол спремности града да се прилагоди савременим трендовима, да понуди уметницима простор за иновације и да отвори нова врата културној партиципацији грађана.
Зато није изненађење што је управо Челичана имала значајну улогу у кандидатури и добијању титуле УНЕСКО креативног града медијских уметности. Она јасно показује да креативност не значи само стварати ново, већ и давати нови живот старом – и то на начин који инспирише, окупља и оставља траг у међународној културној заједници. Челичана данас представља мост између прошлости и будућности Новог Сада. Из фабрике метала претворена је у фабрику идеја, иновација и уметничких пракси, чиме је постала један од кључних стубова на којима се темељи међународно признање града.
А. Брзак