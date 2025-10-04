О фудбалу нема шта да се прича...
ТАЊГА ПОБЕСНЕО: Ово је Партизан? За 100 година ћемо се гађати гранатама, читава утакмица је лаж
Тренер Војводине Мирослав Тањга није штедео речи након пораза од Партизана у Београду у 11. колу Суперлиге Србије.
Новосађани су изгубили 1:0, а од 30. минута су играли са десеторицом пошто је Синиша Тањга зарадио црвени, а пред крај утакмице црвени је добио и Мирослав Тањга.
– О фудбалу ове нема шта да се прича, то је тачно. После прекида, шта се десило? Као прво ја сам добио црвени картон, не знам због чега. Зато што сам, као сви остали на клупи, као сви остали на трибинама видели да је био фаул за нас, фаул са места где извесно можемо да постигнемо гол у читавој овој конфузији, и он не свира фаул, него мени и још једном члану стручног штаба даје црвени картон. Мислим то је срамно. Значи... Без и једне ружне речи, кажем ово пред читавим аудиторијумом. Само сам рекао да је фаул за нас. И зато добијем црвени картон. А пре тога је молио, кумио и плакао да изађемо и наставимо утакмицу. Ову утакмицу? Ја сам мислио да је ово Београд, да је ово Партизан, да играмо фудбал, 80 година? Господо, шта ће бити за 90, шта ће бити за 100. За сто ћемо се вероватно гађати гранатама. Толико сам разочаран да не знам одакле бих кренуо – рекао је Тањга.
Након што су се играчи повукли у свлачионице, Војводина се потом дуже чекала да се врати на терен, а било је информација да су већ кренули на туширање. На питање да ли је добио инструкције од судије Александра Живковића да играчи остану у тунелу, а не да оду на туширање Тањга је одговорио:
– Ко нам је то рекао? Он сигурно то није рекао, читава утакмица је лаж, није било фудбала. Можда је рекао својим колегама, нама нико није рекао, може да потврди мојих 10 сарадника. Играчи су ушли у кабину, скинули копачке, отишли да се туширају. Није то прекид био једном, два пута, него седам-осам пута. Више смо били у магли, него што нисмо, ово је срамота, ово је прешло игрицу. За кога ми играмо? За кога се игра фудбал? Ако Партизан не може да организује утакмицу, нека се не такмичи, треба пет пута да се испразни стадион бар пет пута. И онда господа судије причају такве глупости. И деле црвене картоне нама. Због чега, зато што је био фаул? Можда је опасно било, да ја добијем неки црвени картон, то је страшно шта ми доживљавамо.
Да ли је тражио објашњење од судије Живковића за црвени картон?
– Од кога да тражим објашњење? Мислите да он зна објашњење? Он дечко не зна где се налази – подвукао је Тањга.