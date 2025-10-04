ПЕТЕРЦИ ОДЛУЧИЛИ НА СЛАНОЈ БАРИ: Пораз ватерполиста Војводине
04.10.2025. 22:26 22:27
Ватерполисти Војводине поражени су у Новом Саду од Београда у 2. колу Прве регионалне лиге 24:25.
Новосађани су доживели први неуспех ове сезоне након извођења петераца. У првом колу црвено-бели су били бољи од Новобеоградских вукова, а сада су у неизвесној утакмици победу препустили гостима.
Војводина - Београд 24:25 (5:2, 6:6, 3:2, 4:8 - 6:7)
Базен Слана бара. Судије: Петровић и Ђорђевић. Искључења: Војводина 15, Београд 14.
Војводина: Попадић, Марић, Маричић, Дробњаковић 2, Хрговић, Зелић 6, Блажевић 2, Тубић 4, Ранђић 7, Брешћански 1, Вујовић, Лекић 2, Шанталаб, Богдановић.
Београд: Васовић, Чабрило 6, Стаменковић, Нешић 1, Ичагић, Бановић 9, Живковић, Андрејевић 4, Ацковић, Ђуришић, Ристивојевић 1, Банићевић 1, Савић, Касум 3.